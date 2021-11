Sindicalistas de la INC pedirán la destitución del presidente de la cementera

Los obreros señalaron que la situación actual de la empresa es insostenible, porque no produce lo que debería para cubrir al menos su costos. La poca producción de materia prima (clínker), por constantes fallas del horno de Vallemí, lo que provoca un escaso despacho de cemento, es la crítica principal de los trabajadores. Los mismos manifestaron que temen perder sus puestos de trabajo por la mala administración de la cementera.

“Tenemos varios problemas, el horno de Vallemí no produce ni 1.500 toneladas en 24 horas. Además, el motor del molino crudo de Vallemí está con serios problemas. Tenemos pérdidas millonarias y la administración minimiza esta situación”, expresó uno de los representantes de los sindicatos.

Lea más: Contraloría de nuevo audita la INC, pero la Fiscalía no investiga indicios de corrupción

Para presidente de la empresa todo está bien

El titular de la INC, Ernesto Benítez, señaló que el horno funciona y que “de hecho está muy estable desde hace varios días”. “Se logró un régimen de marcha continúa de alrededor de 1.750 toneladas/día y ahora ya se ha incrementado a más de 1.900, subiendo gradualmente”, expresó.

Insistió que el incremento de la producción “se hace de manera gradual” para ir ajustando los parámetros para “conseguir la marcha eficiente”. “Así se produce continuamente sin detener el horno, a no ser por factores externos a la línea de producción o por incidencias imprevistas”, resaltó.

Respecto a los empleados que tienen miedo de perder sus puestos laborales, dijo: “No son los empleados, son 2 o 3 que tendrán algún conflicto personal, por eso manifiestan miedo” y resaltó que “no falta materia prima”.

Lea más: INC con escaso cemento y problemas financieros, la historia que se repite

Se le consultó cuando la INC aumentará la producción para al menos cubrir sus costos de producción y enfatizó: “Aún con la dificultad que representa no contar con el flete fluvial, la INC se reinventa y va recuperando su nivel de producción de cemento. Actualmente del promedio diario de 35.000 bolsas despachadas se está llegando a 40.000 y la semana que viene en adelante está previsto un despacho diario de 50.000 bolsas”, expresó el presidente.

Una vez más, la Contraloría General de la República (CGR) está realizando actualmente dos auditorías a la Industria Nacional del Cemento, tras denuncias de irregularidades en la administración de la empresa. El ente contralor ya había revelado el fracaso con la inversión de los US$ 80 millones de los bonos soberanos, pero la Fiscalía poco o nada avanzó en las investigaciones.

Esta auditoría se realiza luego de denuncias de irregularidades en el manejo de la cementera, por parte de su presidente actual, Ernesto Benítez, principalmente por la escasa producción de cemento y, además, el pésimo estado de las máquinas que le costaron US$ 80 millones a la cementera, provenientes de la colocación de bonos soberanos en el gobierno del expresidente Horacio Cartes.