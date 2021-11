Titular de ARP reconoce posición contra Ríos por supuestamente no estar en contra de invasiones

“Víctor Ríos es un senador activo. No figura en la terna los que tienen mejores puntajes. Es un arreglo político para meterlo en la cúpula judicial”, dijo Galli este jueves en conversación con ABC Cardinal al conversar sobre lo que parece ser el inminente nombramiento de Víctor Ríos como nuevo integrante de la Corte Suprema.

El ganadero sostuvo durante la entrevista que hay varias razones políticas que permitirán el quiebre institucional en el caso de que el senador sea elegido. “Que se presione desde el Senado para meter a uno de sus miembros que no está mejor calificado que otros es una injerencia, una presión, una manipulación política de un Poder del Estado para incidir sobre otro Poder del Estado”, añadió.

Sin embargo, en un determinado momento y cuestionado sobre por qué la ARP no reclamó esto durante el proceso previo a la elección de la terna, respondió que “no sé, tal vez nadie se dio cuenta. Hay que atender más, siempre nos duermen”.

En ese contexto, confirmó que hay una posición institucional de la ARP en contra de Víctor Ríos porque “él participó de cosas perjudiciales para evitar el tema de las invasiones” y que además “no es una persona confiable para nosotros”.

Galli continuó con las argumentaciones políticas sobre el proceso y, en una aparente contradicción, dijo que el cuestionamiento no era contra Ríos sino contra el proceso en sí.

“Es una manipulación política (...) Se puede hacer también una pantomima para hacer las cosas, sabemos cómo se manejan las cosas en el país. No estamos de acuerdo, no sé si es pura coincidencia que nadie esté de acuerdo con la forma en la que se nombró a esta persona (...) Podía haber sido otra persona, pero cómo se hizo el proceso, digitado, manipulado, ya se sabía quién iba a ser desde el principio. No es un cuestionamiento personal hacia él”, finalizó.

El Senado recibió oficialmente el martes pasado en Secretaría General la terna de candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia remitida por el Consejo de la Magistratura (CM), que integran, además de Ríos, Alma María Méndez de Buongermini y Gustavo Adolfo González Ocampos.