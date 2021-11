Invitan a concurso a mipymes innovadoras

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país con propuestas innovadoras son convocadas a participar del “Premio a la Innovación”, que se desarrolla por quinto año por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el apoyo de Unión Europea (UE) mediante el financiamiento del programa “Mipyme Compite”. El objetivo del concurso es distinguir a aquellos emprendedores que plantean nuevas ideas para elevar la calidad de sus productos y que hacen de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su crecimiento profesional, se informó desde la organización.

Los interesados deberán ser firmas formales y pueden provenir de cualquier punto del país, se reconocerá aquellas que cumplen con los criterios de la Ley N° 4457/12, actualizada con el Decreto N° 3.698/20. Podrán postularse hasta el domingo 7 de noviembre completando el formulario que se encuentra en la web de la UIP www.uip.org.py.

Las propuestas serán evaluadas por referentes de los sectores público y privado, quienes seleccionarán a 10 participantes para brindarles capacitación y asistencia técnica del Centro de Innovación (CDI) de la UIP. La formación incluye las herramientas necesarias para defender su propuesta ante el comité evaluador para la elecciones de los ganadores.

El premio consiste en obtendrán un premio por valor de US$ 5.000 en dinero en efectivo, distribuido en tres premios, el primer puesto con S$ 2.500; segundo, US$ 1.500, y el tercero, US$ 1.000. El jueves 25 de noviembre se realizará la entrega de los premios en sede del gremio empresarial.

Encuentro de mipymes

El Premio a la Innovación se realiza como parte de las actividades del “Encuentro Mipymes”, que en esta ocasión es su séptima edición, y segunda en modalidad virtual. El evento busca mantener la tradición de reunir a las mipymes del país mediante el uso de la tecnología.

La iniciativa incluye charlas y ruedas de negocios, además de capacitaciones, a desarrollarse desde el martes 23, al jueves 25 de noviembre próximo.