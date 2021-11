Casati asume defensa de Hugo Javier y juez Delmás está obligado a inhibirse por “enemistad”

El próximo juez en Delitos Económicos es Humberto Otazú, quien intervendrá en el caso del gobernador de Central, Hugo Javier, quien tiene audiencia el próximo miércoles para la imposición de medidas.

González y otras 14 personas fueron imputadas por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, tras la existencia de varios indicios del supuesto desvío de unos G. 5.105 millones, parte del fondo de emergencia sanitaria por COVID-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo durante la pandemia.

En comunicación con Andrés Casati, este confirmó que solicitó intervención alrededor del mediodía del viernes último, para el reconocimiento de su personería jurídica ante el juzgado Especializado en Delitos Económicos y en el Ministerio Público, en representación del gobernador Hugo Javier González.

Casati aseguró que no realizó ninguna otra diligencia, excepto solicitar el “acceso tanto al expediente como a la carpeta fiscal”, porque desconocen totalmente el contenido, explicó.

“Lo único que tenemos es la copia de la imputación que fue notificada el día miércoles al gobernador”, sostuvo el defensor.

Fueron notificados

Al ser consultado sobre si ya conversó con su cliente, el gobernador González, respecto a la audiencia del próximo miércoles para la imposición de medidas, el letrado indicó que ya fueron notificados.

“Justamente nos notificaron. Primero necesito ver qué hay en el expediente porque el gobernador nunca fue llamado a declarar y no tuvo acceso a la carpeta fiscal, estamos totalmente a ciegas todavía”, afirmó el abogado.

Preguntado sobre si alcanzará el tiempo para conocer los detalles de la carpeta fiscal antes del miércoles, día de la audiencia ante el Juzgado de Delitos Económicos, afirmó “esperemos que sí”. De lo contrario podría dilatarse el proceso.

“Yo solicité intervención, no me dio todavía Delmás (juez en Delitos Económicos) y vamos a ver. El lunes a primera hora le voy urgir o reiterar el pedido de intervención”, explicó Casati.

Juez obligado a apartarse del caso

En agosto del 2020, el abogado Andrés Casati era el representante legal del “Clan Ferreira”, conformado por Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, acusados por contrabando y otros hechos ilícitos en el marco de operaciones realizadas por la firma Imedic SA, proveedora de medicamentos del Estado.

En ese entonces Casati presentó una recusación contra el juez José Agustín Delmás, que fue admitida por la Cámara de Apelaciones, apartándolo del caso. Delmás también fue designado para la imposición de medidas en la causa que involucra a Hugo Javier.

Casati argumentó en ese entonces, que existe “enemistad” entre el juez y su persona, por lo que se ha inhibido en varias otras causas. Ante el caso, la Cámara de Apelaciones conformada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Santander y José Waldir, resolvió que Delmás debe apartarse de todas las causas en las que el abogado tenga intervención.

Al respecto José Agustín Delmás confirmó el precedente y aseguró que el lunes se interiorizará del caso, ya que desde el viernes estuvo de permiso.

“Mi superior ya dispuso de antemano eso, me dijo en su voto que yo me tengo que separar de las causas donde él (Casati) interviene. Eso ya es categórico, yo ya no puedo porque el superior ya ordenó. No es que yo me inhibo, me separan a mí, el Tribunal de Apelaciones. Yo no tengo ninguna causal de mi parte”, indicó el magistrado Delmás.

Explicó además que Casati manifestó en el caso Ferreira que existía una enemistad entre ambos por un caso judicial que involucró al padre del juez, pero el mismo afirmó que no tiene “ninguna causal con Casati”.

“Yo ya dije mi postura, yo no me inhibo, no tengo una causal de mi parte porque es un fuero intrínseco, solamente la persona sabe que hay odio o resentimiento. Yo dije que no hay nada, que pasó mucho tiempo de ese proceso con mi padre y bueno, sin embargo, me recusó y la Cámara de Apelaciones dijo que yo me tengo ir de todas las causa que él interviene”, manifestó el juez.

