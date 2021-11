Funcionarios cierran Petropar en reclamo por intención del Gobierno de usar US$ 50 millones

Los accesos principales de Petropar amanecieron cerrados este lunes y, según aseguran los integrantes de los sindicatos, así se mantendrán hasta que el Gobierno, específicamente a través del Ministerio de Hacienda, les dé una explicación sobre el uso que quiere hacer de US$ 50 millones que tiene ahorrados y que están destinados, según dijeron, a pagar la deuda adquirida con PDVSA.

Según explicó Gerardo Parodi, secretario de Conflicto de Sitrapar e integrante del Consejo intersindical, compuesto por seis sindicatos, si no llegan a una resolución del conflicto con el Ministerio de Hacienda se podría desencadenar una huelga, ya que consideran un intento de “despojo y vaciamiento” que el Gobierno pretenda quedarse con US$ 50 millones por parte del Ministerio de Hacienda.

Otras reivindicaciones

Además de este reclamo, que figura como el principal, los manifestantes tienen otras reivindicaciones, como que están en contra de la no autorización del Equipo Económico y de la Dirección de Empresas Públicas para el nuevo tren de molienda. En tercer lugar, muestran preocupación por 85 funcionarios contratados que a partir de 1 de enero quedarían sin trabajo si no se resuelve su situación.

Por otro lado, habló sobre una Ley Transitoria y de Consolidación Económica, la N° 6.809. Recordó que el primer borrador al que accedieron indicaba que ANDE, la Industria Nacional del Cemento y la Dinac eran las que aportarían recursos para Hacienda, pues todas son de Fuente 30, es decir, producen recursos genuinos.

Una modificación que no aceptan

Pero, rememoró Parodi, una vez ingresada la ley a la Cámara de Senadores modificaron para que solo de Petropar se obtengan esos US$ 50 millones, hecho al que los sindicatos de la petrolera se oponen rotundamente.

A la vez, el sindicalista resaltó que si existe una deuda con PDVSA es porque se tomaron “malas decisiones políticas que generaron una deuda de 300 millones”, debido al subsidio de gasoil que se hizo en su momento.

Criticó que las deudas de Petropar las debe pagar siempre la petrolera y no el Estado; sin embargo, ahora, el Estado sí acude a Petropar cuando necesita dinero.

Petropar paga y otras no, dicen

“Las decisiones se toman arriba, pero esta institución paga el plato roto y no tenemos explicaciones sobre en qué se utilizarán esos recursos. No estamos ajenos a que Petropar ayude al Estado paraguayo como siempre. Hasta setiembre de este año, solo en impuestos, estamos pagando más de 400.000 millones al Estado. Petropar paga impuesto selectivo al consumo y aporte intergubernamental, mientras que las otras petroleras no pagan”, destacó Parodi.

El planteamiento que los sindicatos ofrecen como alternativa al Gobierno es que se adelante de los años 2022 y 2023 el aporte de G. 110 mil millones anuales, que sumaría aproximadamente US$ 32 millones.

Si no hay acuerdo irán a huelga

Informó que no solo están cerrando la sede central de Petropar, sino también la planta de Troche. Anunció que para las 15:00 de hoy, luego de una asamblea, fueron invitados por el ministro de Hacienda a conversar y buscarle una salida a esta problemática.

Advierten que si no tienen una respuesta favorable seguirán cerrando Petropar mañana y que ya están haciendo la documentación en todos los estamentos para ir a una huelga general si no hay acuerdo.