Inauguraron Unidad de Salud Familiar en Pilar

La inauguración se realizó esta mañana, en el barrio Obrero de Pilar, con la presencia del Jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, el Vicepresidente, Hugo Velázquez y el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos. También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana y el gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez Cuevas.

El intendente saliente, Cristóbal Alfredo Stete, manifestó que la Unidad de Salud Familiar (USF) beneficiará a más de 4.000 lugareños y que la obra se realizó con recursos municipales, cuya construcción estuvo a cargo de una empresa pilarense, (Fornerón Hermanos). Dijo que la obra concluyó en 45 días y que el equipamiento quedó a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá cuyo monto oscila los G. 300 millones. El establecimiento sanitario cuenta con modernos equipos odontológicos, cuyo servicio se brindara a partir de ahora.

El presidente de la Comisión Barrio Obrero, Idelfonso Díaz dijo “obras son amores y estamos muy orgullosos por esta obra” como agradecimiento.

“Esto significa el compromiso del Estado con el bienestar general, ningún interés privado debe estar por encima del bien común”, acotó el director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos.

“La meritocracia”, para Santiago Peña

En otro momento de su discurso Nicanor envió un mensaje a Santi Peña precandidato a la presidencia por Honor Colorado (HC) y le encargó al presidente de la ANR Pedro Alliana para que le entregue.

“Un candidato a la Presidencia de la República, habló de la meritocracia, ¿Que significa la meritocracia?, se preguntó, para luego responder. La meritocracia significa el poder de los méritos, el poder de los títulos académicos, pero yo le pregunto a ese amigo, en un país desigual con alta inequidad social donde la universidad pública necesitamos fortalecer, qué meritocracia podemos sostener. Cuando miles de jóvenes hijos de trabajadores, de campesinos no pueden llegar a la universidad no por que no quieran, por que no tienen los recursos financieros para llegar, a meritocracia como la inequidad social, dice el papa Francisco, agrava la injusticia social y genera grandes resentimientos, por eso necesitamos un continuador en el 2023 “, señaló Duarte Frutos haciendo el guiño a Hugo Velázquez.