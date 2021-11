Tres concejales de Luque juraron ante juez electoral luego de bochornosa sesión

En la fecha, el juez electoral de Central Modesto Núñez, ante la presencia de la actuaria Aurora Torres, tomó juramento a los concejales luqueños colorados Diego Romero, Juan Ángel Marecos e Iván Velázquez, luego que lo mismos manifestaran ante el magistrado los incidentes ocurridos ayer en la sala de sesiones de la Junta Municipal de Luque, que impidió el acto de juramento.

Romero presidió la sesión en la cual los doce concejales electos para el periodo 2021-2025 debían jurar, para posteriormente elegir al presidente, vicepresidente y secretario del órgano legislativo para que finalmente el intendente Carlos Echeverría, cartista, pueda tomar posesión de cargo.

Pero, entre los ediles que debían asumir, se encontraba el condenado a 8 años de prisión, Rubén González Chaves, cartista, hijo del extinto Óscar González Daher, rival político de Romero. Entonces el presidente de la Junta solicitó a secretaría un documento judicial oficial que avale si la condena de González Chaves está o no, firme y ejecutoriada.

El secretario del pleno, Carlos Candia, manifestó que no se disponía de lo solicitado, por esta razón Diego Romero levantó la sesión y no permitió el juramento de sus pares. González Chaves, está jurídicamente habilitado para jurar y asumir, ya que días antes fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como concejal electo, precisamente al no existir impedimento legal, alguno, es decir, la sentencia no está firme aún.

Seguidamente, cuando la sesión ya fue dada por terminada, el exconcejal liberal Félix López Saguier, que se encontraba en la sala de sesiones, tras el pedido de los nuevos concejales liberales y colorados, tomó juramento a nueve ediles y estos eligieron en medio de vociferaciones al nuevo presidente y vicepresidente de la Junta Municipal que tomó juramento a Carlos Echeverría.

El TSJE no responde

Por otra parte, los ediles Romero, Marecos y Velázquez, presentarán en los próximos días una acción de nulidad de la “sesión mau” que fue presidida primero por el exconcejal Félix Lopez Saguier, luego por Manuel Achucarro Gill “como el segundo concejal más votado” y finalmente por Rómulo Pérez, proclamado como nuevo presidente de la Junta Municipal de Luque.

En reiteradas ocasiones intentamos hablar con Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, y también con Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero ninguno contestó nuestras llamadas.

Se precisa conocer qué tipo de intervención tendrá el TSJE ante el caso, donde los concejales liberales Francisca Franco, Belén Maldonado, José Meza, Rómulo Pérez y Manuel Achucarro Gill, además de los colorados Arnaldo Baeza, Enrique Quintana, Rubén González Chaves y Eliseo Fernández, incluso el jefe comunal Carlos Echeverría juraron de forma prepotente en una sesión aparentemente ilegal.