Equiparación salarial: médicos, disconformes con ampliación presupuestaria otorgada a Salud

La Cámara de Diputados aprobó ayer el Presupuesto General de Gastos (PGN) para el ejercicio 2022, en la versión de la Comisión Bicameral. El proyecto queda ahora a consideración del Senado.

Los diputados incluyeron la propuesta realizada por el Ministerio de Salud de reprogramar US$ 28,1 millones (G. 150.000 millones) para implementar de manera gradual la reducción de la carga horaria de 24 a 12 horas por vínculo, la contratación de personal para cubrir esa brecha del servicio y para el aumento salarial desde el segundo semestre para los médicos mediante un sistema de escalafonamiento.

La presidenta de Sinamed, Rossana González, manifestó su rechazo a lo aprobado por la Cámara Baja, pues afirmó que -del monto mencionado- se otorgó solamente un fondo de US$ 8 millones para recategorización salarial.

Refirió que con dicho fondo no se logrará la equiparación salarial -o de la carga horaria en 12 horas- que vienen exigiendo para más de 3.200 médicos, ya que -indicó- requieren para ello de US$ 30 millones. “Veníamos con la esperanza de que se plantee los US$ 30 millones que hace falta para eliminar la desigualdad de la carga horaria de este país”, sostuvo.

No habrá equiparación horaria

González también explicó que el fondo de US$ 8 millones obtenido en realidad será para pagar compensaciones a los médicos que superen las 12 horas laborales.

“Estos US$ 8 millones propuso el Ministerio para pagar la compensación para aquellos médicos que dicen que van a hacer más de 12 horas, que van a seguir trabajando 24 horas”, declaró.

“Nuestro objetivo es que ningún médico siga haciendo más de la carga horaria y que se le pague una compensación de G. 4.000.000 o que se le pague G. 1.500.000 mensual por un salario completo. Para nosotros G. 1.500.000 por 4,5 guardia es una bofetada”, puntualizó.