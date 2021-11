Piden anulación de juramento de intendente y concejales de Luque

Los proclamados ediles electos Romero, Velázquez y Marecos, todos colorados, juraron el miércoles ante el juez electoral Modesto Núñez. Posteriormente, presentaron una acción de nulidad al TSJE de la bochornosa sesión del 9 de noviembre, realizada en la Junta de esta ciudad, donde el exconcejal liberal Félix López Saguier, terminada la sesión, igualmente hizo jurar a los liberales Francisca Franco, Belén Maldonado, Manuel Achucarro, José Meza y Rómulo Pérez, además de los colorados Rubén González Chaves, Enrique Quintana, Eliseo Fernández y Arnaldo Baeza.

Los denunciantes solicitan al Tribunal que “declare nula” la sesión y “en consecuencia se ordene a los demandados a subsanar las falencias legales en que se ha incurrido, a fin de que presten juramento para sunción de sus cargos electivos, ante un concejal municipal señalado por la ley o de lo contrario ante el juez electoral del Departamento Central”, dice el documento.

Romero, Velázquez y Marecos piden además una “medida cautelar de urgencia”, para evitar que el presidente electo de la Junta Municipal durante la sesión aparentemente irregular, el concejal liberal Rómulo Pérez, producto de un pacto entre colorados y liberales, dictamine resoluciones, ya que este martes será la primera sesión ordinaria del pleno.

La misma medida se solicita también para el intendente reelecto, Carlos Echeverría cartista, quien juró en la sesión ilegal realizada a tambor batiente.

En el petitorio, se enumera que una vez admitidas y analizadas las instrumentales agregadas a la presentación, se reconozca la personaría de los demandantes para la intervención legal correspondiente.

También piden “que corra vista a la fiscalía correspondiente a fin de que dictamine y se otorgue la medida cautelar de no innovar solicitada, referente a la suspensión de los efectos de la designación de presidente del Colegiado al concejal Rómulo Pérez del PLRA”.

Intentamos hablar con el titular del TSJE, Luis Alberto Mauro, pero el mismo no respondió a nuestras llamadas a su celular.

Antecedentes

Diego Romero, ANR independiente, presidió la sesión en la cual los doce concejales electos para el periodo 2021-2025 debían jurar, para posteriormente elegir al presidente, vicepresidente y secretario del órgano legislativo para que este tome juramento al intendente Carlos Echeverría, cartista.

Pero entre los ediles que debían asumir se encontraba el condenado a 8 años de prisión, Rubén González Chaves, cartista, hijo del extinto Óscar González Daher, rival político de Romero. Entonces Romero solicitó a secretaría un documento judicial que avale si la condena de González Chaves está o no, firme y ejecutoriada.

El secretario del pleno, Carlos Candia, manifestó que no se disponía de lo solicitado, por esta razón, Diego Romero levantó la sesión y no permitió el juramento de sus pares. González Chaves estaba jurídicamente habilitado para jurar y asumir, ya que días antes fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como concejal electo, precisamente al no existir impedimento legal alguno.

Seguidamente, cuando la sesión ya fue dada por terminada, el exconcejal liberal Félix López Saguier, que se encontraba en la sala de sesiones, tras el pedido de los nuevos concejales liberales y colorados, tomó juramento a nueve ediles y estos eligieron en medio vociferaciones al nuevo presidente, Rómulo Pérez, y vicepresidente, Eliseo Fernández, colorado, de la Junta Municipal y tomaron juramento a Carlos Echeverría.

Lea más: En bochornosa sesión mau, juran el intendente y los concejales de Luque