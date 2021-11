Riera “cambiará de ambiente” como embajador ante la OEA

Riera sostuvo que existe una voluntad escrita del Ejecutivo de proponerlo como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que toma como un nuevo desafío y con gran orgullo. “Siempre me gustó la gestión pública. Servir al país y representarlo es algo que nunca había hecho. Eso se habló hace cinco meses, en una conversación con el canciller Euclides Acevedo, con el que tengo una amistad de años. Él me comentó que estaba buscando un político con alguna experiencia que pudiera llegar el hueco que dejó la embajadora Elisa Ruiz Díaz (+)”, comentó.

Señalo que en aquel momento le respondió a Acevedo que estaba interesado, pero no lo habló con nadie más. Consultado acerca de su respuesta afirmativa a la propuesta teniendo en cuenta el escenario político que le espera en su caso, admitió: “Ya veía la interna complicada, polarizada, veía que ya había candidaturas, estructuras cerradas, entonces, lo hablé con mi familia. Políticamente estaba en un escenario complicado. No estaba muy alentador el panorama para entrar a la cancha, armar un tercer frente, volver a generar fondos para pagar una campaña”.

Alegó que en lo que respecta a la política, casi ya no le queda ningún otro desafío, tras 38 años de militancia activa, por lo que le hará bien cambiar de ambiente.

Riera reconoció que políticamente la situación no era favorable para él y que como embajador, podría seguir aportando para apoyar al país.

“En el Senado también siento que ya hice todo lo que pude. Es más, tuve dificultades por confrontar con compañeros míos como el finado González Daher, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, con el contralor García, Paraguayo Cubas, Bajac, Blanco, Víctor Bogado, etc. Estoy en una bancada que no es bancada, soy independiente desde 2019″, indicó.

“Todo eso me llevó a decir si me voy a darle una mano al Paraguay allá (OEA), porque ese es el organismo político, diplomático más importante. Ahí se defienden los derechos humanos y la democracia a nivel continental”, añadió.

Sobre su visión para diciembre de 2022, dijo: ”Veo una confrontación un poco complicada, en el sentido de lo que puede suceder, una hipótesis es que el equipo oficialista, liderado por el vicepresidente, gane las internas, pero tenga dificultades en las nacionales. O puede ser que el equipo liderado por Santiago Peña gane con la fuerza que implica su liderazgo, el liderazgo de Horacio Cartes, y luego tenga en las nacionales dificultades porque es el mismo partido, pero con visiones diferentes”.

En cuanto a quién será su reemplazante en el Senado, dijo que asumiría Bernardo “Lalo” Villalba, de Concepción.

Finalmente, dijo que quiere “dejar en claro”, que “no existe realmente ningún acuerdo en mi designación, ni con el que sale ni el que entra. Yo no puedo elegir la lista de suplentes y para ellos si no le quisieran al suplente que me sigue, que tampoco eligieron ellos, no hay forma de asegurar nada, porque no hay mandato imperativo”.

