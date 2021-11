Velázquez alertó acerca de los que hablan de que a Concordia Colorada solo les interesa sus intereses particulares

En el distrito de Sapucai, Velázquez, manifestó su proyecto “Toro Velázquez a la Presidencia 2023″volverá a enfrentarse en unas elecciones contra “los que se pasan hablando de Concordia Colorada, que actualmente no es otra cosa que ir a resolver la candidatura presidencial entre cuatro paredes.

Manifestó que es el pueblo colorado en unas elecciones internas, es quien tiene que resolver quien es su candidato a presidente de la República y no unos cuantos entre cuatro paredes. Lamentó que la ANR, siendo un partido tan grande y tan poderoso, está secuestrado, amordazado, por un grupo que solo miran sus intereses.

Pidió a los dirigentes de base, a los ciudadanos y líderes departamentales del Movimiento Añeteté que le acompañen a hacer un pacto con el pueblo, con la dirigencia, “porque yo le voy a rendir en el ejercicio de la función solamente a ustedes”, señaló.

Dijo que su compañero, el Presidente Mario Abdo Benítez, le acompaña, como el le acompañó a él para que llegue a la Presidencia, pero que ahora, él como precandidato a la presidencia del 2023 “mi compromiso es con ustedes, con el pueblo paraguayo, con el pueblo colorado, con la dirigencia”, alegó.

Manifestó que quiere llegar de la mano de los colorados y no colgado del saco de nadie y muchos menos del sectores económicos que tiene otros intereses que no son el bienestar del pueblo. Porque este año “hemos levantado de vuelta las banderas de redención social del coloradismo, contra este grupo de gente que quiere someter no solamente al Partido Colorado sino a la República del Paraguay”.

Advirtió que existen otros sectores que quieren utilizar el gobierno solamente para cuidar sus intereses económicos – en alusión a Cartes-y contra eso “ya nos levantamos y el pueblo colorado primero nos dio la razón de que estamos del lado correcto de la historia y después fue ratificado por todo el pueblo paraguayo”, señaló.

En Caapucú se comprometió al nuevo intendente Gustavo Penayo, quien después de 30 años derrocó del poder a los liberales, a que desde el gobierno nacional le va acompañar para que la comunidad le esté agradecida. Es importante recordar que una semana antes de las elecciones generales del 10 de octubre pasado el diputado Martín Samaniego y Penayo se habían comprometido en dotar de agua potable a la comunidad y de instalas un cajero automático para el servicio de la ciudadanía.

Dijo que quiere que se marque la dirigencia entre un antes y un después desde tu gobierno municipal, e insistió que quiere formar un pacto social con los sectores obreros, trabajadores, jóvenes, para trabajar juntos y en el 2023 llegar a la presidencia de la mano del pueblo paraguayo y del pueblo colorado. En Caapucú fue el cierre de la gira de Velázquez donde participó de un almuerzo de confraternidad y de festejo por la victoria de Penayo a la intendencia. En dicho distrito, prometió retornar para realizar un gran encuentro republicano.