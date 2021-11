En Diputados buscarán que “muerte civil” de electores sea tratada antes de su sanción ficta

La Cámara de Senadores aprobó en agosto pasado la ley que establece una multa de G. 44.000 a aquellos que no voten en las elecciones. También se dispone que hasta tanto no abonen la multa ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), los infractores tendrán una “muerte civil”, ya que no podrán gestionar el pasaporte ni hacer trámites en varias instituciones públicas.

En Cámara de Diputados aún no se dio tratamiento a la media sanción del Senado. El proyecto de ley podría tener sanción automática -o ficta- este próximo 23 de noviembre.

Lea más: Muerte civil a electores, a días de su sanción ficta

La diputada Kattya González refirió que solicitará que en la próxima sesión de la Cámara Baja, prevista para este miércoles, se incluya el proyecto de ley en el orden del día. Agregó que por la reincidente falta de quorum aún no se dio el debate.

“Esto se va a tratar. Voy a pedir que se incluya en los primeros puntos del orden del día para la sesión que viene, para poder tener una garantía de que esto sea debatido en el seno de la Cámara”, sostuvo.

Lea más: Castigo a los que no votan es como una muerte civil

Hay votos para el rechazo

Con respecto a lo que podría decidirse en la Cámara Baja, Kattya refirió que cuentan con los votos para rechazar dicho proyecto de ley. Afirmó que los diputados entienden que no se debe buscar mayor participación electoral mediante “la coacción” que plantea la iniciativa.

“La gente entiende que esto no puede permanecer de esta manera como está redactado. Sí, tenemos que avanzar, pero no con la muerte civil, no con esta coacción casi perversa que hace la ley”, declaró.

Lea más: Tras comicios definirán muerte civil a electores

Por otra parte, lamentó la falta de compromiso de sus colegas en la participación de las sesiones de la Cámara, por lo que las mismas quedan sin quorum.