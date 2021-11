Escuelas cerrarán actividades académicas con aulas en peligro de derrumbe y otras que necesitan ser reparadas

La Gobernación de Paraguarí construyó un aula en la escuela de Paraguay Japón de Sapucái, donde cinco aulas están clausuradas y ahora dos salas más en la escuela Mons. Ángel Nicolás Acha, de Carapeguá. Por el momento, la Escuela Mons. Acha consiguió con la Municipalidad local la demolición total de su estructura que el pasado 4 de marzo un parte de la galería y aulas se derrumbaron tras un temporal que azotó en horas de la madrugada.

Sin embargo, en la escuela Mons. Acha no consiguieron que la Municipalidad de Carapeguá le construya aunque sea un aula. La escuela está a una cuadra de la Municipalidad, pero lastimosamente no tuvieron suerte por sus autoridades a quienes ya presentaron sus pedidos de construcción de aulas, pero siempre le responden que no tienen presupuesto.

En la escuela Mons. Acha, la Gobernación bajo la administración de Juan Carlos Baruja (cartista), adjudicó la obra en G. 318millones a la empresa Kuarahy Constructora, cuyo representante legal es Armando Ariel González. Dicha edificación se inició la semana pasada.

Ahora, la directora Modesta González manifestó que falta la construcción de un aula más a lado de las dos que está construyendo el gobierno departamental y otras cuatros salas más del antiguo pabellón que está clausurado y en donde funciona desde el jardín, preescolar, primer grado y sala docente.

En Sapucái, en la escuela Nº 2778, Paraguay Japón Compañía Yarigua’ami, todo un pabellón con cinco aulas, donde funciona segundo hasta sexto grado y una sala de profesores, ante peligro que representa a docentes y alumnos, se había suspendido las clases presenciales, hasta tanto se pueda reparar. En el lugar, la Gobernación construyó un aula, falta que las autoridades municipales, inviertan los recursos de Fonacide en la institución.

Padres de familia tratarán de reparar escuela

En Ybycuí, ante la indiferencia de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las autoridades municipales que no tomaron con interés la situación de riesgo en que se encuentra la escuela N° 2993, San Francisco de Asís, de la compañía Cerro Corá, de este distrito, ahora están gestionando el permiso correspondiente para ver si los padres de familia, exalumnos y pobladores de comunidad, pueden reparar la parte más afectada de la institución, explicó el director Filemón Alfonso.

El director dijo que el pabellón de la institución, con cinco aulas, está con peligro de derrumbe porque las paredes presentan grietas, las vigas carcomidas por termitas, y el techo con goteras. Los lugareños preocupados por esta situación, se autoconvocaron a través de las redes sociales y están viendo para mejorar la escuela, hasta que se consiga que el MEC o alguna institución, municipal o departamental pueda responsabilizarse de la reparación de la escuela.

Logran que una empresa vuelva a reparar su obra

En Quiindy. En la Escuela Básica N° 1342 “Prof. María Ascensión Medina de Amarilla” de la compañía Tobatinguá II, en el distrito de Quiindy, tras la denuncia que alumnos se vieron obligados a desarrollar clases bajo árboles, porque las aulas de la institución, presentan grietas en sus techos y paredes y también averías en las aberturas, se logró que una de las empresas que tuvo a su cargo la construcción de aulas se acerque a reparar lo que había construido en el 2018, explicó el director Silvio Martínez.

La empresa MFK, de Néstor Benicio Benítez Ferreira, es la que realizó la construcción de un aula y se presentó a reparar las fallas estructurales que presentaba el edificio, explicó el director.

Dijo ,que falta que la otra firma Emtec, de Ricardo Moreno Balbuena, que en el 2018 se había adjudicado la obra en G.80 millones, falta que se acerque y se responsabilice también en volver a reparar la obra que en menos de dos años presenta fallas estructurales en la edificación.

Manifestó que pedido se va reiterar a las nuevas autoridades para que puedan interiorizarse de este tema, porque la idea es iniciar el próximo año con las clases restauradas y que ofrezcan garantía y seguridad a alumnos y docentes de la institución, dijo el director Martínez.

Otra institución en Quiindy

Otra institución cuyos directivos y padres de familias que reclaman sean atendidas las cuatro aulas “restauradas” y otra aula nueva, realizadas por la Gobernación de Paraguarí entre 2004 y 2018, es la del Colegio Nacional Comandante Carmelo Peralta, que presenta fallas estructurales. Ante dicha situación habían suspendido las clases presenciales por precautelar la integridad alumnos y docentes.

Debido a eso, se suspendieron las clases presenciales por el riesgo que representa para los estudiantes. En uno de los pabellones hay grietas en las paredes y se caen tejuelas en las salas y galería. Otra aula, recientemente construida presenta fisuras en las paredes.

En noviembre del 2016, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había clausurado el mismo pabellón que tiene problemas ahora. En ese entonces, la ex intendenta, quien aspira a ser reelecta, Alba Acevedo (ANR), con apoyo del entonces gobernador Miguel Cuevas, se restauró la institución. La obra fue adjudicada a la empresa CISA Construcciones, representada por Luis María López Cubas y demandó una inversión de más de G. 200 millones. En la ocasión, se realizó reparación de techo, cambio de piso, restauración de paredes y pintura nueva.

Asimismo, otra aula construida durante la administración de quien en vida fue gobernador de Paraguarí, Julio César Fanego, también ahora se encuentra clausurada. Dicha sala estaba siendo usada por los alumnos del Bachillerato Técnico Agropecuaria (BTA), quienes fueron trasladados a una sala de profesores porque las paredes presentan pronunciadas grietas, se aguarda que las autoridades puedan gerenciar para que se repare la institución, manifestó la directora de la institución, Sonia Franco.

Cambio de autoridades retrasa atender reclamos

La directora departamental, Mtr. Gladys Norma Mendoza, manifestó que está recibiendo la microplanificación de las instituciones educativas y luego va a reforzar el pedido a los intendentes y al gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja (cartista).

Dijo que el caso de la Gobernación ya está construyendo dos aulas en la escuela Mons. Acha de Carapeguá y para el próximo año se va a ver su disponibilidad presupuestaria a igual que las municipalidades. Estas gestiones ya hicieron los directores de escuelas con sus respectivas autoridades, pero con el cambio de intendentes y Junta Municipal, se tiene que volver a presentar los pedidos.

Al consultarla si el Ministerio de Educación no aporta para obras en el departamento, dijo que para este año los rubros de construcciones fueron redireccionados para la salud, pero que para el próximo año es probable que ya dispongan de recurso, de todas maneras se va reiterar el pedido de ayuda a las municipalidades, Gobernación y el MEC.