Hacienda aún dispone de fondos de bonos soberanos

Los recursos están asignados a Hacienda por un monto de US$ 312,8 millones para el pago de la deuda pública y aporte de capital a los organismos internacionales.

Estos recursos están conformados de la siguiente manera: US$ 138,7 millones que corresponden a saldo de fondos de bonos emitidos el año pasado y US$ 173,1 millones a los fondos de bonos colocados al inicio del presente ejercicio fiscal, más un remanente de US$ 14.000.

La diferencia restante para completar el monto total de US$ 330,6 millones disponibles, están distribuidos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por un monto de US$ 12,8 millones; al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), US$ 4,3 millones; en tanto que al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), poco más de US$ 500.000.

Con respecto a los saldos de bonos que corresponden a la emisión 2020 asignados a Hacienda, la Cámara de Diputados aprobó que unos US$ 3,5 millones sean destinados para financiar programas dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.

Fondo de contingencia

Estos recursos recortados a la cartera fiscal pasaron a formar parte de lo que los parlamentarios denominaron “fondo de contingencia”, que alcanzó un total de US$ 48 millones, que posteriormente fueron reasignados en otros gastos que ellos consideraron prioritarios.

Así también, se incluyó en dicho fondo el recorte efectuado a los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), de US$ 17 millones; y el recorte al Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide), por US$ 18,8 millones, entre otros.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda empezaron en la fecha conversaciones con algunos senadores buscando revertir estos recortes, atendiendo que la Cámara de Senadores tiene a su cargo decidir sobre lo aprobado por Diputados.

Las versiones manejadas en la cartera indican que hay una buena receptividad de parte de los senadores sobre el tema, principalmente los recortes al FEEI y Fonacide, en este último caso afecta la realización de los Juegos Suramericanos de Odesur.