La directora del Colegio Ysaty, Amada Apuril, justificó la medida que quiso imponer en la fiesta de colación. “Nosotros queríamos cuidar a los no vacunados, pero se quedó en la intención, porque ahora yo tengo que cumplir lo que establece el MEC, que dice que no se puede hacer”.

“Y bueno, no hacemos la división, y si hay contagios que se responsabilice el MEC. No soy la única directora que piensa esto. Que se mezclen todos, pero con distancia y tapabocas”, prosiguió.

Según la directora, nadie le llamó del MEC a comunicar lo resuelto. “Pero yo soy cumplida, voy a acatar siempre las órdenes de mis superiores como siempre lo hice”, manifestó.

La explicación dada por Apuril es que pretendían cuidar a los no vacunados para que no vayan a parar a los hospitales. “Lastimosamente, no lo vamos a poder hacer, ya que el MEC desautoriza la modalidad división entre vacunados y no vacunados”.

Añadió: “El MEC es la autoridad máxima y vamos a dar cumplimiento a lo que dice, no hay de otra. Nosotros queríamos cuidarle a esa gente. Por ellos queríamos hacer eso, porque los que están en riesgo son los no vacunados, porque -según las estadísticas- son los que están falleciendo y ocupando los hospitales”.

“Nosotros queríamos protegerle a esa gente, pero lastimosamente el MEC no nos permite proteger a los no vacunados. Entonces que se mezclen todos y que sea lo que Dios quiera”, dijo en un momento de la nota del programa “Tal como es”.

Los alumnos comentan

La maestra admitió que los mismos alumnos comentan que muchos de sus familiares no están vacunados. “Que van a venir la madrina, los tíos que no se pusieron la vacuna todavía. Hay muchos antivacunas que no creen en lo científico, lastimosamente”.

“Somos organizados”

La docente también comentó que están acostumbrados a “hacer polladas y hamburgueseadas para pagar al sereno y las limpiadoras, ya que el MEC no contempla sus salarios. Así, la fiesta de colación no tendrá ninguna división entre vacunados y no vacunados. “Somos guapos y vamos a organizarnos en este mes que queda”, refirió.

“Ojalá que el MEC me cargue saldo”

“Y si hay algún positivo, ojalá que me avisen, porque el protocolo dice que se tiene que avisar a la institución, al colegio, por ahí si dio positivo alguien para que yo empiece a llamarles a todos los que asistieron ese día. Y ojalá que el MEC me cargue saldo”, dijo entre risas, “para hacer esas llamadas a más de mil personas”, finalizó.