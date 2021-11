Camioneros paraguayos varados pasan hambre en Salta por trabas en liberación de cargas

Camioneros paraguayos pertenecientes a diferentes transportadoras nacionales se encuentran varados en la ciudad de General Güemes, Salta, desde hace 15 días, pasando hambre y sed, debido a que la importadora perdió la potestad de firmar la autorización para liberarles la carga. Mientras buscan otra firma, los compatriotas no pueden salir de la aduana y la empresa que cobró por la carga no les reconoce el pago de US$ 50 por día que debe darles como viático mientras estén ahí.