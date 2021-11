Filártiga: no vacunados deben estar en “áreas especiales”

El médico que fue conocido en su época de director del Hospital de Trauma por mensajes “navideños” contundentes en la fachada de dicho centro, como el famoso “¡Usá casco, carajo!”, se mostró a favor de fijar áreas de vacunados y otras para los no inmunizados contra el COVID-19.

Refirió que aquellos que no quieren recibir la dosis antiCOVID están amparados por la libertad constitucional; sin embargo, afirmó que los que sí decidieron inmunizarse también tienen el derecho de disponer que los no vacunados estén alejados.

“Mientras no haya una ley que no les haga obligatoria (la vacunación), entonces tienen la opción. (...) Pero los que nos queremos cuidar también tenemos que tener la opción de que no se nos acerquen”, sostuvo.

“Si no quieren usar tapabocas y no quieren vacunarse, que tengan áreas especiales. No tienen derecho a poner en riesgo a toda la población por nihilistas nada más”, agregó a la 1.080 AM.

Plantean restricciones para no vacunados

Algunos sectores incluso van más allá que una simple segregación y plantean restricciones para aquellos que deciden no vacunarse, principalmente para actividades de ocio. La intención es incentivar de este modo la vacunación antiCOVID.

Desde el gremio empresarial y el Ministerio de Salud descartaron la disposición de más restricciones. Anunciaron que trabajarán en una campaña de fortalecimiento de la comunicación, con una inversión de G. 5.000 millones.

Cabe destacar que, de acuerdo a datos de Salud, las personas no vacunadas son mayoría en las salas de internación y en la lista de fallecidos.

