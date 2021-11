PGN 2022: Senado convoca a sesión extraordinaria para el miércoles 24

La convocatoria se realiza para las 9:00 horas y el único punto del orden del día es el tratamiento del proyecto de presupuesto con media sanción de la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo presentó un PGN de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones) y el aprobado por Diputados trepa a G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), el incremento por ende es de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

Esta diferencia, en su mayor parte, se debe a que ampliaron la previsión de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, como lo que había solicitado el Ministerio de Hacienda con la intención de destinar más recursos al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Aparte de lo requerido por Hacienda, los diputados aumentaron US$ 35 millones por encima del tope de gasto fijado por la cartera y lo calzaron inflando la estimación de recaudación en concepto de IVA e impuesto al tabaco, para incrementar el presupuesto de diversas entidades, entre ellas las gobernaciones departamentales.

El paquete con media sanción también incluye recortes que afectan a varias instituciones y programas, como el caso del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), el Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) y la reprogramación realizada a pedido del Ministerio de Salud, que destina fondos previstos para la compra de medicamentos al pago de aumento salarial y bonificaciones a los médicos.

Las versiones manejadas indican que la mayoría de los legisladores apoyarían la devolución de los recursos a los programas de referencia, aunque las diversas comisiones no se expidieron aún sobre el tema.

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Cuentas y Control llevan a cabo este miércoles una sesión conjunta para debatir estos temas con el ministro de Hacienda Óscar Llamosas y el ministro de Salud Pública Julio Borba; a los que se sumó el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

La Comisión de Hacienda tiene previsto emitir su dictamen el próximo viernes 19, que se estima recomendará la aprobación del plan con modificaciones, que de aprobarse en la sesión del próximo miércoles 24 hará que el proyecto sea devuelto a Diputados para una segunda ronda. Si la Cámara Baja se ratifica en su aprobación inicial, pasará de nuevo a la Cámara Alta para que adopte la decisión final.