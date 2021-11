Vacuna Pfizer puede ser utilizada para niños de 5 a 12 años, dice referente de pediatras paraguayos

Según dijo la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, Ana Campuzano, existen estudios que demuestran que la vacuna Pfizer puede ser utilizada con seguridad en niños de 5 a 12 años.

La profesional aclaró que se trata de la misma vacuna que se aplica a los adultos, con la única diferencia de que se fabrica en una concentración menor. Sin embargo, se mantiene el mismo principio activo.

Por esta razón, ya está aprobada la utilización de este biológico en los infantes.

Hay más seguridad en virus inactivado

No obstante, la doctora Campuzano aclaró que la Sociedad Paraguaya de Pediatría prefiere que la vacuna para niños sea de virus inactivados como Sinopharm o la Coronavac, pero no la Pfizer pediátrica, ya que esta tiene ARN mensajero.

La galena explicó que se tienen más de 50 años de experiencia en utilización de vacunas de virus inactivados, por lo que los médicos de niños en general prefieren este tipo de inmunización en la primera infancia, teniendo en cuenta que los efectos colaterales que pueden darse eventualmente son leves o moderados y casi nunca graves.

Campuzano recordó que hay experiencia actual de que millones de niños fueron vacunados con la Sinopharm y la Coronavac en países como Chile, Argentina e India.

Se aplicará la que se disponga

Independientemente de la preferencia de los pediatras, la doctora Ana reconoció que si la que está disponible y aprobada en nuestro país es la Pfizer, esa es la que se aplicará a los más pequeños de la población.

Al consultársele sobre si actualmente hay niños enfermándose de COVID-19, la médica respondió que sí y recordó que hubo menores fallecidos por el síndrome inflamatorio multisistémico.

La vacuna Pfizer presentada en una concentración diferente para niños es la única que tiene aceptación de la Food and Drug Administration (FDA).

No se tienen dosis con virus inactivados

La doctora María Antonieta Gamarra, directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud, precisó que actualmente aún no hay, al menos en Paraguay, vacunas de virus inactivados autorizadas para niños.

“Nosotros al menos no recibimos información y la primera que tiene que estar informada es la Dinavisa, pues tenemos que autorizar. La única que tenemos hasta ahora que ya se está presentando la documentación para el registro sanitario es Pfizer. Si no recibimos la información y no está respaldada por evidencia científica, no podemos autorizar su uso de emergencia en niños. Es mucha responsabilidad”, recalcó la doctora Gamarra.

Un total de 900.000 niños ya se vacunaron con la Pfizer en todo el territorio norteamericano. En todos los casos, este biológico se aplica a los infantes en dos dosis.