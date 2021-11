Armada despoja productos de vehículos, sin orden fiscal en zona del Puente Remanso

Militares de la Armada Paraguaya realizan el despojo de productos desde vehículos particulares de manera irregular en la zona del Puente Remanso. Durante la intervención no se encontraba ninguna autoridad de la Fiscalía ni Aduanas y alegan que es un control rutinario.

“Realizamos este operativo para evitar en el marco de la prevención e investigación de contrabando, a través de la modificación de un decreto”, alegó el coronel Jorge Coronel intentando justificar el uso de autoridad para violar la propiedad privada de los ciudadanos y despojar de sus cosas.

Ante la falta de acompañamiento de autoridades de la Fiscalía y la Dirección Nacional de Aduanas en el lugar de procedimiento, el coronel expresó que “no están a cargo de la Aduana” y luego afirmó que agentes de la institución se encontraban del otro lado del Puente Remanso.

Equipo de ABC fue a constatar el puesto de control de Aduanas, del otro lado del Puente Remanso, y había solo un funcionario de la institución quien comenzó a realizar controles luego de la presencia de la prensa. No se encontraba algún fiscal acompañando el operativo.

Según expresó Coronel, las mercaderías incautadas se llevarán al depósito de la Aduana y que continuarán con las intervenciones hasta que tengan nuevas direcciones.

Estos agentes militares obligaban el paro de vehículos privados en la zona del Puente Remanso y despojan a los ciudadanos de sus productos al verificar preliminarmente si son de contrabando o no.

Fiscalía no recibió notificación de control para despojo de mercaderías

El fiscal Édgar Sánchez, en comunicación con ABC 730 AM , afirmó que no estaba notificado del operativo. “Me estoy enterando a través de este medio de lo que están realizando”. La Armada Nacional no puede operar de esa manera sin autorización de la Fiscalía.

“Los que están facultados son la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas”, expresó el fiscal. Explicó además que estás instituciones deben notificar con antelación los operativos.

Levantaron el procedimiento por pedido fiscal

Los mismo agentes de la Armada Paraguaya cargaron las mercaderías incautadas aparentemente de manera irregular a una camioneta de la Aduanas, que no tiene chapa ni identificación. Finalizaron el operativo a pedido del fiscal Édgar Sánchez.

Más de ocho instituciones se suman a la lucha contra el contrabando.

La Aduana y la Policía Nacional tienen el permiso de realizar controles en todo el territorio nacional, conforme al Código Procesal Penal y el Código Aduanero, según aclaró Emilio Fuster titular de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando. Por otro lado, la Armada Paraguaya forma parte de la UIC para combatir de manera interinstitucional el contrabando, dentro de su ámbito de competencia como ríos, cabecera de puentes.

Fuster expresó que es legal que los militares de la Armada Paraguaya realicen controles en carácter de prevención del contrabando solo en su zona correspondiente. “Los fiscales no tienen competencia de control. En el caso de un hecho punible sí se les notifica”,expresó.

“La Armada comunica a la Aduana y posteriormente al Ministerio Público si el valor de los productos incautados supera el monto de US$ 500 mil”. expresó. Para la incautación de los productos, personal de Aduanas debía labrar acta, pero el equipo de ABC constató que no fue así.

Sobre la falta de comunicación a la fiscalía del operativo, justificó que normalmente se hace una comunicación genérica en estos casos. Digo que las mercaderías incautadas en esta zona habrían pasado un primer filtro ubicado en Vista Alegre. Recordó que eso sucedió con un vehículo de gran porte que intentó ingresar al país toneladas de azúcar de contrabando.