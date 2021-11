Contrabando: 55 gremios se unen para exigir resultados a las autoridades

Representantes de gremios empresariales, ministros del Poder Ejecutivo y senadores se reunieron esta mañana en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para el lanzamiento de la campaña de sensibilización en contra del contrabando, una iniciativa que es apoyada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y medios de comunicación.

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, dijo que en nuestro país existe un problema de voluntad, y mencionó que en Uruguay y Brasil existe también problema con el contrabando, sin embargo no alcanza los niveles “dramáticos” como el de Paraguay. “Estamos disconformes con lo que está sucediendo”, se quejó.

Criticó la situación que se plantea como si fuese una guerra de clases, “que no tiene sentido alguno”, según acotó, porque “la clase empresarial busca la generación de empleo y así, generar riqueza al país”. “Muchos dicen empresarios contrabandistas, los contrabandistas no son empresarios, son oportunistas y especuladores. Tratan de confundir a todo el pueblo”, aseveró.

Conciencia contra el contrabando

Agregó que la campaña, hecha en conjunto con la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y el MIC, apunta a concienciar a las autoridades del Estado por el lado de los controles y castigos necesarios para luchar contra el flagelo y al pueblo, por el lado del consumo, para desalentar las compras de productos que entran ilegalmente, de modo a que el país pueda salir adelante.

Con relación a las declaraciones del ministro Emilio Fúster, de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), de que socios de la UIP son contrabandistas, Duarte respondió que el funcionario debería ser responsable y denunciar para que las personas sean sancionadas. Opinó que se trata de una estrategia para “lavarse las manos” ante la falta de resultados a su gestión.

El problema de la impunidad

El ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, afirmó que el contrabando es comandado por la mafia y lamentó que hasta hubo una campaña que alentaba el consumo de los productos que ingresaron al país de manera ilegal, que impulsaron “politiqueros” que manipulan los sentimientos de las personas más necesitadas. “Es importante esta campaña (de los gremios y el MIC) para contrarrestar la mentira de la mafia del contrabando”, expresó.

“No son informales, querido Enrique. Son delincuentes. Porque destruyen empleos y destruyen vidas”, añadió el ministro. Agregó que afecta a las industrias, y a los productores también dedicados a la horticultura, entre otros aspectos. “Vamos a darle una estocada mortal a la impunidad y empezaremos a tener éxito”, recalcó.

Fiscala General salió, casi huyendo

La titular del Ministerio Público (MP), Sandra Quiñonez, salió prácticamente corriendo de la sede de la UIP al concluir la conferencia de prensa, en el momento en que la prensa le abordó para obtener una respuesta referente a la impunidad recalcada por Castiglioni y la falta de efectividad del Poder Judicial (jueces y fiscales), que hizo referencia Duarte. En medio del trajín, entre empujones con los guardias, la fiscala se limitó a afirmar que “se está trabajando”. Cuando se le mencionó que se cuestiona la falta de respuesta de parte de la Fiscalía, respondió: “Por favor, la Fiscalía no es que no acciona, para eso están las unidades que tienen que trabajar”. Luego se excusó diciendo que tenía una reunión en sede del Banco Central del Paraguay (BCP) y salió rápidamente.

Azúcar reporta caída del 80% en venta formal

El titular de Capasu, Alberto Sborovsky, indicó que el volumen de incautaciones ha aumentando, pero consideró que no es suficiente para frenar el impacto al sector formal, tanto de comercio como de la industria. “Nosotros como canal natural de comercialización de productos en formalidad hemos notado las caídas en diferentes categorías”, dijo.

Describió que los aceites registran una caída del 30%, productos domisanitarios entre 20% y 25%, y la más preocupante es el de azúcar, que registra una disminución del 85% en los supermecados en comparación con las ventas registradas el año pasado. “La informalidad es la que tiene esa participación que a nosotros nos cae”, acusó.

Ortiz hablando de “competencia desleal del contrabando”

El represente de la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP), José Ortiz, también dio declaraciones e indicó que se solidariza con los empresarios, quienes representan “una parte importantísima del Producto Interno Bruto (PIB) del país”, quienes son personas que trabajan y pagan todos sus impuestos. “Estamos con un crisis demasiado importante de la desvalorización de las monedas de los países vecinos, eso promociona y facilita terriblemente la competencia desleal del contrabando”, expresó.

Lamentó que en nuestro país haya hábito de consumo de productos de origen ilegal, así como cruzar la frontera para adquirirlos sin pagar impuestos. Requerido con relación a que las cargas de contrabando que caen en Brasil constantemente suelen ser de marcas producidas en la empresa que tiene a su cargo, Tabacaleras del Este SA (Tabesa), por lo que se se la vincula con el flagelo que él señaló, respondió que la empresa señalada es la que más tributa en Paraguay.

La semana pasada, la senadora colorada Lilian Samaniego había dicho que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está al tanto de las quejas de esta problemática y que afirmó que hay que ocuparse “del contrabando de entrada y de salida”. Precisamente, el contrabando “de salida” que se publica guarda relación con la salida de los cigarrillos, pues el país produce 2.800 millones de cajetillas al año, mientras que entre el mercado interno y la exportación oficial suman apenas 600 millones de cajetillas. Es decir, hay unos 2.200 millones de cajetillas de cigarrillos que “desaparecen” de nuestro país.

Indicó que la presentación del producto de Tabesa está en español y guaraní, ninguno en portugués (cuando habló de las cajetillas que suelen caer de contrabando en el vecino país). Aprovechó para tirarse contra los empresarios del Grupo Vierci y Zuccollillo. Dijo que Antonio Vierci traía millones de CD y que Aldo Zuccolillo se encargaba de proveer a Tabesa “miles y millones de cajetillas, y estaba feliz de la vida”. “El grupo de ABC ganaba como US$ 300.000 por mes, me vendía US$ 1 millón en cajetillas al mes, que después por A o B motivo dejamos de comprar y parece que le molestó”, dijo Ortiz. Pero no mencionó respuesta sobre las declaraciones de Abdo Benítez con relación al “contrabando de salida”.

Alegó que cada país tiene que ser responsable del control del flagelo en su mercado y que Brasil está haciendo “muy bien” su control.