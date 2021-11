Economista cuestiona ajuste a la tasa referencial: es “ponerle un freno” a la recuperación

Durante la peor etapa de la pandemia, el Banco Central del Paraguay relajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) a fin de incentivar la economía. En ese contexto, se bajó la tasa desde 4% hasta el 0,75%. A casi un año, el directorio del BCP decidió volver a la anterior tasa debido a la presión inflacionaria que se dio más fuertemente en los últimos meses.

“La velocidad con la cual subió la tasa de interés de referencia es muy elevada, me parecía que no había necesidad de que suba tan rápido. El comunicado del BCP dice que se ha tomado por unanimidad esa decisión, pero yo sé que no es cierto”, expresó al respecto el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira.

El especialista resaltó que en estos meses se está viendo que las empresas están empezando a recuperarse y la ciudadanía está volviendo a invertir, pero con cambios así se frena esa recuperación. “Levantando mucho la tasa lo que hacés es ponerle un freno a una cuestión que podría ser positiva”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

En otro momento, Ferreira explicó que en el comunicado el Banco Central Paraguay habla de un proceso de normalización como argumento. “Quiere decir que estamos en los niveles de prepandemia. Esto quiere decir que el crecimiento del Producto Interno Bruto está en los niveles que tendría que tener su potencial”, detalló.

En ese sentido, resaltó que si se analiza toda la economía “puede ser que sea cierto”, porque varios rubros como la agricultura, la ganadería y muchos más están recuperándose. Sin embargo, acotó que el proceso de “normalización” no es el mismo para los sectores de comercios y servicios, por ejemplo, pero sobre todo hizo énfasis en el caso de las mipymes.

“Pero estamos generando un incremento en el precio del dinero y ese incremento podría afectar la necesaria financiación que hay que hacer a esos sectores para que puedan salir de un shock muy fuerte que han vivido y que ha generado un impacto obviamente impredecible en esas empresas. Y el financiamiento adecuado es una de las formas que tienen de recuperarse”, explicó.

Finalmente, dijo desconocer si existe un nivel de coordinación suficiente para tomar esa determinación afirmando que esos pequeños empresarios tienen acceso al Fogapy en valores importantes y con tasas y a plazos “razonables”.