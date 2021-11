Entregan a mipymes “premio a la innovación”

El primer puesto fue para “La Reina del Paraná”, de Fabián Jara, emprendimiento que consiste en mieles monoflorales de distintas regiones del Paraguay (Itapuá, Chaco y Alto Paraná); el segundo recayó en el “Grupo Éxodo SA”, de Tessie Badol, con su infusión granulada de jengibre instantánea combinada con miel, limón, cedrón y manzana verde, mientras que el tercer puesto fue para “Nuestra Esencia Paraguay”, de Giuliana Scavonne, con productos de cuidado personal para la mujer, sin ningún químico sintético. El premio se distribuyó en US$ 2.500, US$ 1,500 y US$ 1,000, respectivamente.

El evento se realizó como parte de las actividades del “Encuentro Mipymes”, que se desarrolla en su séptima edición anual y segunda en formato virtual, y es organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) con el apoyo de la Unión Europea (UE), a través del programa “Mipyme Compite”. El evento reúne a centenar de mipymes y miles de participantes, y de manera, constituye una vitrina para concretar negocios.

El programa “Mipyme Compite” apunta a mejorar la competitividad de las mipymes del país con actividades que promuevan la capacitación de los emprendedores y ayuda económica, con un fondo es 12 millones de euros de la UE. Para ello, cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la UIP.