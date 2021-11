Paso Falcón-Clorinda podría reabrirse antes de fin de año, según embajador argentino

La reapertura del paso fronterizo Falcón-Clorinda podría darse antes de fin de año, estimó el embajador de Argentina en Paraguay, Óscar Domingo Peppo. Según expresó, el gobierno de la provincia y el de Paraguay están trabajando en los protocolos pertinentes para la reapertura. “Los trámites están bastantes avanzados”, acotó.

Lea más: Apertura de frontera con Argentina “no da” para el turismo de compras

Igualmente, mencionó que también se está trabajando en los protocolos para la reapertura de otros pasos fronterizos con Paraguay. “Con Paraguay, el único que hoy está autorizado es el puente internacional que une Posadas con Encarnación, con cinco mil personas diarias de cupo”, recordó.

Conforme señaló, con Brasil, Uruguay y Chile aún no fueron abiertos los pasos fronterizos debido a que con estos no se pudo establecer los protocolos sanitarios necesarios. “El único país con quien se habilitó el paso terrestre es con Paraguay; no tenemos con Chile ni Uruguay, solo con Paraguay porque es el único país con el cual se pudo avanzar en este tema”, dijo a la 1020 AM.

Lea más: Argentina vuelve a habilitar el transporte terrestre tras apertura de fronteras

El embajador también expresó que espera que no se produzcan rebrotes del coronavirus, porque esta situación podría constituir un retroceso en cuanto a los protocolos sanitarios y los permisos para el tránsito entre ambos países. “La voluntad es tratar de encontrar una reapertura, ya que es necesaria. Espero que no se dé ningún tipo de escalada porque retroceder sería negativo para todos”, manifestó.