Confirman juicio a ex fiscal general y esposa, por enriquecimiento y lavado

El Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, integrada por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro confirmó el Auto Interlocutorio Nº 1779 del 19 de agosto de 2021, mediante el cual el juez de Garantías Julián López elevó a juicio oral y público la causa que afrontan el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, la abogada María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.

La acusación presentada el 13 de agosto de 2019, revela que Díaz Verón y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre el 2008 y 2017.

La apelación contra el auto de apertura a juicio fue planteada por el abogado Mario Elizeche Baudo, representante legal de los acusados, con el argumento de que el juez de Garantías rechazó el incidente de nulidad absoluta de la acusación, que fue planteada en la audiencia preliminar, sin tener en cuenta que en su requerimiento conclusivo el Ministerio Público modificó los hechos por los que había presentado la imputación, pero no llamó a una nueva indagatoria a los hoy acusados.

La defensa también cuestionó el rechazo del incidente de nulidad absoluta de la pericia contable, realizada por el Lic. Javier González Pérez, por una supuesta “violación grosera y evidente” del derecho a la defensa.

Respecto al incidente de nulidad absoluta de la acusación, la Cámara indica que los procesados en todo momento tuvieron acceso al expediente, por lo que no se puede alegar un desconocimiento de los hechos y además no existen elementos que hagan presumir la violación de la reglas básicas de defensa. Agrega que no existe ningún agravio que amerite la procedencia de la apelación

El incidente de nulidad de pericia contable también fue rechazado pues, a criterio de la Cámara, el trabajo realizado cumple todas las condiciones de validez.

“Significativamente corrupto”

En el año 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el ex fiscal general Javier Díaz Verón fue designado “significativamente corrupto” y prohibió a él y a su familia el ingreso a su territorio de por vida. Idéntica medida se adoptó con relación al exsenador (ANR) Óscar González Daher.

La designación alcanza a su esposa María Selva Morínigo y a sus hijos Yerutí, Manuel y Alejandro Díaz Morínigo y otro menor de edad.

Díaz Verón es el primer fiscal general del Estado del país que ha sido procesado por hechos de corrupción e incluso llegó a estar preso por varios meses.