Corte confirma fallo del único condenado por una violación en el Club Centenario

La Sala Penal de la Corte integrada con los ministros Manuel de Jesús Ramírez Candia y César Manuel Diesel, así como con el camarista Gustavo Santander Dans, por Acuerdo y Sentencia Nº 1.157 del 24 de noviembre de 2021, confirmó el Acuerdo y Sentencia Nº 24 del 9 de julio de 2020, que a su vez ratificó la Sentencia Definitiva Nº 388 del 11 de octubre de 2017 por la que se resolvió condenar a Rodrigo Renaut a la pena privativa de libertad de 5 años y 6 meses de prisión por el hecho punible de coacción sexual y violación, previsto en el Art. 128 del Código Penal y modificado por la Ley N° 344/08, en concordancia con el Art. 70 del Código Penal y los Arts. 206 y 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia, pues el mismo era menor de edad cuando ocurrió el hecho.

Los abogados defensores Jorge Bogarín González y Bettina Legal, principalmente fundamentaron su recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal, que la sentencia recurrida era manifiestamente infundada.

Los defensores sostuvieron que “el tribunal de sentencia no ha realizado una valoración objetiva de las pruebas producidas en juicio y por ello el fallo posee una insuficiente fundamentación; desarrolla su agravio explicando que la sentencia es contradictoria porque no se explica con argumentación sustentable que la víctima haya ido al interior del Salón Pérez Uribe (Club Centenario) a continuar con los festejos; también se refiere a una supuesta contradicción diciendo que no se compadece con las reglas de la experiencia y del sentido común que -la víctima- haya sido conducida, por medio de la fuerza, del brazo ante una cantidad enorme de personas hasta el túnel de la cancha de tenis. Agregan los defensores que el tribunal de sentencia otorgó un valor superlativo a la inspección física realizada a la víctima por médicos, incluida la que realizó un pariente directo”.

Por su parte, la Sala Penal contesta: “Resulta importante recalcar que la supuesta violación de la sana crítica por parte del tribunal de sentencia responde a un vicio procesal (in procedendo) que debió haber sido atacado en apelación especial y tratado por el tribunal de apelaciones, por lo que, en esta instancia, el recurso de casación debe ir dirigido hacia la respuesta que dio el tribunal de apelaciones sobre esta cuestión y no reeditar los agravios expuestos en la apelación sobre la sentencia condenatoria primaria. Por estas razones, el recurso de casación tampoco resulta admisible por este agravio en particular”, sostiene la Corte entre otros puntos de objeciones propuestas por la defensa que analizó para rechazarlos en su totalidad.

Antecedentes

El caso en cuestión se inició en la noche del 10 de noviembre de 2012, cuando en uno de los salones del Club Centenario se festejaba un cumpleaños de 15 años al que asistió la adolescente que sería la víctima de la coacción sexual. Esta señaló que en un momento dado un grupo de jóvenes, entre los que estaba el hoy condenado, la llevó hasta la zona de la cancha de tenis, donde cuatro muchachos la sometieron sexualmente.

Esta fue la primera versión que dio la menor de edad y los presuntos implicados fueron detenidos e imputados por la Fiscalía, en principio. Sin embargo, luego la víctima solo identificó a uno de ellos, como su agresor sexual, por lo que las defensas de los demás imputados solicitaron el sobreseimiento definitivo y con la aprobación de la Fiscalía, los desvincularon del proceso.

La defensa del condenado cuestionó en varias ocasiones y llegó a pedir que se anule la prueba de la cámara Gesell de la víctima, alegando que ella mintió en esa ocasión y que en otras entrevistas que tuvo fue condicionada para acusar al que fue luego condenado. Sin embargo, el tribunal de sentencia rechazó este pedido de la defensa y tomó la prueba como clave para el fallo final.

Dos años de prisión preventiva

El joven condenado ya estuvo por dos años con prisión preventiva.

Luego de cuatro meses de juicio oral, el 11 de octubre de 2017, el tribunal de sentencia, integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Cynthia Lovera y Héctor Capurro, condenó a 5 años y seis meses de cárcel a Renaut como responsable del abuso sexual que sufrió una menor de edad, el 10 de noviembre de 2012 en el predio del club Centenario.