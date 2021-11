Precio del ganado recupera altura

El precio del ganado de carne está recuperando altura, tras la primera caída del año que había tenido a mediados de octubre, de US$ 4,15 por kilogramo a US$ 3,50 por kilogramo; actualmente está en US$ 3,75 por kilogramo, lo que reafirma la buena temporada que vive el sector productivo, según el informe de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).