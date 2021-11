La CEP emitió una carta abierta a los Poderes del Estado y Ministerio Público

Las autoridades eclesiásticas pronunciaron sus indignación y preocupación, ante los recientes desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinas de nuestro país, en una carta abierta, remitida a los tres Poderes del Estado y al Ministerio Público.

En la misiva los religiosos piden que se revisen los procedimientos ejecutados en las comunidades campesinas e indígenas que aseguré la igualdad ante la ley y la dignidad de todos los ciudadanos. Además exigen que se respete el derecho de los pueblos originarios y la ley que los regula en el sentido de asegurar la igualdad, y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto al derecho consuetudinario.

Monseñor Guillermo Steckling, durante la conferencia de prensa realizada al termino de la misa del tercer día del novenario de la Virgencita Azul de Caacupé insta a la valentía de las personas que están en los estamentos de justicia para que puedan impartir sus decisiones respetando la ley y sobre todo respetando el derecho de los indígenas. Habló sobre la santidad de los laicos que tienen sobre sus hombros algo excepcional.

“El mensaje de hoy, es un un poco exigente, habla de la santidad de los laicos y esto muchas veces no tomamos muy en serio, es algo excepcional, es algo que tal vez sí existe, pero no es un imperativo, no es nuestro pan de cada día. Sin embargo, fuimos bautizados con este fin y esto se nota más en países de minoría cristiana, minoría católica, tal vez son 3% o 2%, muchas veces perseguidos por el simple hecho de ser cristianos”, dijo el obispo.