Es temprano para hablar de una superzafra de soja

“Si bien la soja a nivel de la región Oriental esta mostrando un buen desarrollo, este no está siendo parejo, ya que hay zonas en donde no llovió suficiente, o en donde llovió demás, no está tan bonito el tema, y así también hay zonas en donde están conformes, pero mirando el escenario de hoy creemos que no habrá superzafra, sino una zafra regular que tampoco estaría mal para nadie”, explicó Friedrichsen.

Cumplieron compromisos

Dentro de lo que dejó la zafra 2020/2021, en donde se llegaron a las 9.000.000 millones de toneladas de soja producidas, contra las 10.250.800 de la zafra anterior (2019/2020), el directivo de la APS destacó el lado positivo, “Si bien en la ultima zafra la producción de soja fue menor, tenemos la información de que muchos productores aprovecharon los buenos precios para honrar sus compromisos, y parcialmente volvieron a adquirir nuevos créditos para inversión en productos o maquinarias, lastimosamente el costo de los insumos subió mucho y eso no les ayudo. Hay otro grupo de productores que aun no se puede recuperar, pero así es este trabajo”, dijo.

Seguro agrícola caro

En Paraguay el seguro agrícola sigue siendo una materia pendiente, es como el caso del huevo y la gallina, quien esta primero; por un lado son pocos los productores que apuestan al seguro porque es caro, y el seguro no puede bajar sus precios porque son pocos los productores que se aseguran; la realidad es que la mayoría de los seguros agrícolas te cubren como máximo un 30 porciento de tu inversión que alcanzaría para cubrir apenas la compra de insumos. En otros países el seguro es más económico y casi todos los productores lo toman, pero hay una mayor transparencia, tanto por el lado de los productores y de las aseguradoras, finalizó Friedrichsen.