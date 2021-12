Dos hermanos mueren tras chocar su moto en Luque

Las víctimas fueron Édgar Gustavo Bobadilla Gavilán y Miguel Ángel Bobadilla Gavilán, de 26 y 25 años, respectivamente, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

El hecho sucedió alrededor de las 21:30 sobre la avenida Vergel Luqueño, que une a esa ciudad con San Bernardino.

Los hermanos circulaban sobre una moto y, en un determinado momento, impactaron contra un camión de gran porte de la marca Mercedes Benz, guiado por Cristian Daniel Gómez Argaña, quien se disponía a ingresar a una estación de servicio.

Los fallecidos se dirigían a su casa, en la zona de Nueva Asunción, a solo cuadras del sitio del accidente, mientras que el camión partió desde Caacupé y se dirigía hacia Asunción.

Tras el accidente, los hermanos fueron llevados al Hospital General de Luque, donde finalmente fallecieron.

Cristian Gómez, el conductor del camión, dijo que los hermanos no tenían casco, que la motocicleta no tenía luces y que los hermanos no portaban casco; y que los agentes de una patrullera de la Policía que estaba apostada en la estación de servicio a la que iba a entrar pudieron ver todo lo que pasó.