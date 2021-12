Presupuesto 2022 asciende a US$ 13.841 millones

Los diputados por mayoría de votos sancionaron ayer el proyecto de presupuesto versión de la Cámara de Senadores y confirmaron, de esta manera, la reposición del 100% de los recursos al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso distribuyó a diversas entidades y aprobada posteriormente por la Cámara de Baja.

El proyecto de ley pasa a consideración del Poder Ejecutivo, que se estima lo promulgará teniendo en cuenta que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, habían declarado que estaban conformes con la versión aprobada en el Senado y abogaron para que Diputados lo sancione.

El Ejecutivo había presentado un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones) y la Cámara de Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.843 millones), lo que implica un aumento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

La mayor parte de ese incremento obedece a que se amplió la previsión de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB a pedido del Ministerio de Hacienda, a fin de destinar más recursos a Salud Pública y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El Senado, por su parte, redujo levemente a G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones) el plan de gasto, que finalmente fue el monto sancionado en la víspera en la sesión extraordinaria de la Cámara Baja.

Aumentos salariales

Los puntos principales aprobados incluye aumento salarial para docentes del 5% desde julio, pago de bonificaciones a médicos con carga horaria de más de 12 horas y aumento salarial para los médicos que serán recategorizados por la vía de la carrera a ser implementada en el sector.

También se prevé fondos para reponer el aumento salarial a los funcionarios del Senado y del Congreso, que este año quedó sin efecto tras el repudio de la ciudadanía y ante esta situación, los privilegiados recurrieron a la Corte Suprema de Justicia con acción de inconstitucionalidad.

En Diputados, por su parte, se mantiene el pago del vale de combustible para los legisladores (80), por un monto de G. 3.500.000 y se crearían 50 cargos de asesores; mientras que a los partidos políticos se destinará G. 20.000 millones en concepto de aporte.

A la Corte Suprema se le otorgó los fondos para crear 250 cargos para nuevos juzgados de primera instancia en el interior del país, así como también un aumento salarial para jueces de paz; en tanto la Fiscalía quedó sin el recurso adicional que había solicitado.

La reposición de los recursos del Fonacide, permitió asignar los G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones) a la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para asegurar la inversión en obras que permitirá la realización de los juegos Odesur, el próximo año en Asunción.

Peaje exonerado

En cuanto a las ONG que forman parte del listado del proyecto de ley de presupuesto, estas recibirán más de G. 51.700 millones (US$ 7,3 millones), quedó sancionado igualmente la exoneración del pago de peaje ubicado en el distrito de Ypacaraí para vehículos de ciudadanos de dicha localidad y se autoriza a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a incorporar al cuadro de funcionarios a aprendices egresados del “Programa de Formación Profesional Dual”.

La nueva deuda a ser contraída será por US$ 600 millones, de esto US$ 250 millones serán vía préstamo de organismos internacionales y US$ 350 millones a través de la emisión de bonos del Tesoro.

Esta versión del presupuesto que fue sancionada, a pesar de los recortes realizados a la versión de Diputados, mantiene una alta rigidez por el aumento registrado en gastos corrientes, principalmente en salarios y creaciones de cargos previstos.

El proyecto del Ejecutivo se elaboró sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, una inflación del 4%, un ingreso tributario de G. 27,5 billones (US$ 3.933 millones), e incluye a 105 entidades públicas distribuidas en administración central y entidades descentralizadas.