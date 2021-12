Empresarios festejan promoción de vehículos eléctricos

El Senado tratará la próxima semana el proyecto de ley de incentivo al transporte eléctrico, que plantea crear un “fondo de promoción” con el 10% de lo recaudado en el consumo a la nafta de 95 octanos, gas oil premium, y otros carburantes. La propuesta legislativa de incentivo y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay fue aprobada en general por el Senado en su sesión ordinaria del jueves pasado, pero el estudio en particular de los artículos se postergó para la próxima sesión ordinaria marcada para el jueves 9 de diciembre.

Al respecto, Jorge Samaniego, presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama), celebró la intención de motivar a la ciudadanía a que compre vehículos eléctricos que tienen un costo mayor que los automóviles a nafta o a diesel.

“Estamos muy satisfechos con que se le mire a la movilidad eléctrica de vuelta porque hay una ley que promueve la importación libre de impuestos de los automóviles eléctricos e híbridos”, sostuvo, y a renglón seguido indicó que “esta ley está decayendo, tiene falencias. La nueva ley es muy oportuna”.

Puso como ejemplo que “uno se compra una moto 0km, y en un año y medio ya se debe renovar por un valor que es la mitad del total. Eso es diferente con las motos eléctricas”.

Reconoció, no obstante, que “el público general no ve todavía como opción a la movilidad eléctrica, pero es importante ver una motivación hacia lo eléctrico. Yo no veo tan lejos la compra de la movilidad eléctrica, se va dando la posibilidad de ir convergiendo”, dijo.