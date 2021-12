Caen militar y dos presuntos cómplices cuando intentaban robar motor de un acondicionador de aire

Se trata del Sargento 2° José Rodolfo Ramírez Lezcano (22), quien presta servicio en el Comando del Ejército, domiciliado en el barrio Itá Ka’aguy, Zona Sur de Fernando de la Mora, quien estaba al mando de su automóvil Toyota Corsa blanco, que en el momento del hecho estaba sin matrícula. En tanto que sus cómplices fueron identificados como Christian Daniel Báez Garelik (27) y Rolando Fabián Rotela Riveros (30), actualmente con arresto domiciliario por un hecho de hurto agravado, confirmaron fuentes de la comisaría 54° Central de Lote Guazú de la ciudad universitaria.

De acuerdo con el relato de los intervinientes, poco después de las 03:00 recibieron una denuncia a través del Sistema 911 de que un grupo de jóvenes intentaban robar el motor de una acondicionador de aire, en la dirección mencionada.

A raíz de esto, los agentes a bordo de una patrullera se trasladaron al lugar, justo en el momento en que los maleantes se disponían a escapar del lugar al no poder arrancar el aparato de la pared, pues al parecer no contaban con las herramientas necesarias. Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la cuadra evidencian el accionar de los tres sospechosos, quienes aparentemente estaban bajos los efectos del alcohol, sin embargo, esta situación no se pudo certificar ya que no fueron sometidos al alcotest.

Ahora los uniformados investigan la posibilidad de la implicancia de los tres sospechosos en algunos de los hechos similares que fueron denunciados con anterioridad en la misma zona.

El arresto de los tres sospechosos, a más de la incautación del automóvil en que se movilizaban fue comunicado a la fiscala de turno Viviana Duarte, según informaron los uniformados.