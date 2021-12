Universitaria repudia a Nicanor por tardanza, corte y politización de becas de la EBY

Fue durante la entrega de becas en un acto realizado en la Universidad Nacional de Itapúa en horas de la mañana. Tras el habitual discurso y promesas de Nicanor Duarte Frutos, una estudiante universitaria llamada Emice Espínola, subió al escenario y al hacer uso de la palabra recriminó todo tipo injusticias a los presentes. También participaban el senador Juan Afara (oficialista), el diputado Colym Soroka (Añetete) y el gobernador de Itapúa, Christian Brunaga Rotela entre otros.

Espínola, estudiante de Ciencias Económicas, expresó el cansancio y frustración de los jóvenes. Recriminó la falta de puntualidad por parte de las autoridades al evento; denunció que el convenio entre la EBY y la Gobernación de Itapúa tardó bastante tiempo y que por ello varios estudiantes abandonaron sus estudios universitarios por no contar con recursos para el pago, y por la tardanza con el desembolso de los fondos para la beca.

En reiteradas ocasiones los alumnos realizaron movilizaciones reclamando el desembolso, acudieron a la gobernación de Itapúa y en las oficinas de la entidad, pero jamás obtuvieron respuesta. Esto lo confirmó la estudiante Emilce Espinola

“Quiero que levanten la mano los becarios que hoy están disgustados. Sin miedo. Que levante la mano el que está con hambre, que levante la mano el que tuvo que pasar buracos y agujeros para llegar hoy acá”, dijo en medio de aplausos de miles de jóvenes presentes.

“Que levante la mano aquel que no pudo rendir porque no pudo pagar su semestre, quiero que levante la mano, que aplauda y grite aquel que se inscribió, llegó, insistió y preguntó en la gobernación por el tema de la beca y nunca tuvo respuesta”, lamentó.

“Y ahora al cerrar el año como Papá Noel, vienen a hacer un discurso... y excelente el señor Nicanor, de maravilla, mi reverencia, pero te falta mucho. ¿De qué sirve tener facultad de aquí para allá, recibirnos todo el mundo siendo que no hay trabajo?”, espetó

“¿Quién está trabajando por menos del salario mínimo por trabajar? Nadie. Porque no hay trabajo, señor. Los jóvenes necesitamos trabajo. Inviertan en trabajo para nosotros. Podemos costear nuestra salud y nuestra educación, todo, si tenemos trabajo. Si no tenemos trabajo, por más que la educación sea casi gratis, por más que en cada distritos esté una facultad pública, igual no vamos a poder costear”, aseveró.

Tras el escándalo, la EBY intentó defenderse desde sus redes sociales.