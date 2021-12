ANDE pagará este año el 50% de su deuda con Itaipú

Consultado sobre el estado de la deuda de la ANDE con la Itaipú Binacional, el titular de la empresa de electricidad anunció que están en proceso de realizar el desembolso. Justificó la falta de pago a la generadora de energía eléctrica explicando el aumento considerable del índice de morosidad que soporta hoy la institución a su cargo.

“El índice de morosidad pasó de 14% a 30%, y ahora se pudo reducir al 27%, y la deuda total de los clientes con la ANDE llega a 200 millones dólares, lo que repercutió en que la ANDE no pueda cumplir con su compromiso con las binacionales, principalmente con Itaipú”, detalló.

Dijo que la cuenta actualmente se encuentra por encima de los US$ 100 millones, pero en proceso de pagar una parte importante. “La deuda se va acumulando en promedio tres meses, es decir ese monto es de tres meses de compra de energía de Itaipú. Este año tenemos previsto pagar, por las condiciones financieras, por lo menos el 50%”, anunció.

Ante la pregunta de si esta situación pudiera tener incidencia en la negociación de la tarifa para el próximo año, el Ing. Sosa manifestó que no, pero que igualmente se está viendo como honrar los compromisos.

La deuda de Eletrobras

Sobre los intereses que Eletrobras aún no pagó a Itaipú, generados por la deuda de US$ 54.968.689, debido al descuento unilateral realizado por la empresa brasileña en la facturación de octubre del año 2018, el director financiero de la binacional, Fabián Domínguez, indicó que estos están registrados en los estados financieros de Itaipú como cuentas a cobrar. “Eso, más tarde o más temprano también vamos a percibir, así como percibimos el monto de capital. Es una deuda firme, líquida y exigible que más tarde o más temprano tiene que ser cobrada”, expresó. Fue durante el último encuentro del ciclo “Diálogo con la prensa”, de la entidad.

Financistas

La tarifa de energía eléctrica de Paraguay con relación a los países vecinos es muy baja, y resulta insuficiente para ejecutar todas las obras previstas en el Plan Maestro 2021-2040, aseguró el presidente de la ANDE. Explicó que por dicho motivo se recurre al apoyo financiero de la Itaipú Binacional, pero que aún así es insuficiente “porque la necesidad de inversión del sector eléctrico paraguayo es muy grande” porque se tienen que ejecutar todas las obras rezagadas, que se hubieran ejecutado en su momento y que no se hicieron.

“Por tal motivo recurrimos a los préstamos de los bancos multilaterales, y los principales bancos que nos apoyan son la CAF, BID, JICA y Fonplata para la ejecución de obras de infraestructura”, manifestó. Y mostró un gráfico donde se observa que de US$ 8.911 millones que se requieren para ejecutar el Plan Maestro, hasta ahora tienen el financiamiento por US$ 1.826,3, y todavía quedan por gestionar US$ 7.085 millones.

