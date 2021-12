Hijas de Denis responden al EPP: “La familia sí cumplió en tiempo y forma”

En el panfleto dejado por los secuestradores del joven menonita Peter Reimer Loewen, los miembros del grupo criminal autodenominado EPP dan a entender que la familia Denis no acató los requerimientos para la liberación del ex vicepresidente Óscar Denis. “La familia sí cumplió, en tiempo y forma. Los que no cumplieron son ellos y ellos son los responsables de que, a 15 meses del secuestro de papá, sigamos sin noticias de él”, lamentó Beatriz Denis esta mañana.

Asimismo, hizo énfasis en que implicó un gran esfuerzo repartir los víveres a todas las comunidades mencionadas por el grupo criminal en el panfleto en el cual dejaron las exigencias para la liberación de Denis y lo único que no se cumplió fue la liberación de los detenidos. “Pero eso no depende de nosotros”, acotó.

Intentaron hablar con Carmen Villalba

Las hermanas Denis hoy se trasladaron hasta el Buen Pastor en un nuevo intento por conversar con Carmen Villalba, pero la respuesta fue negativa. “Queremos saber algo de papá, insistimos una vez más con ella y se negó, dijo que no sabe nada, que está hace años encerrada y que no tiene más ningún vinculo”, detalló Beatriz.

Recordó, en ese sentido, que los secuestradores del político liberal pidieron que Villalba sea puesta en libertad como exigencia para que el capturado sea liberado. “Si ella no tiene vinculación, no sabe nada de nada, pues qué raro que el grupo pida por su libertad”, enfatizó.

“Es terrorífico”

La vocera de la familia Denis indicó que seguirán insistiendo con las autoridades, pese a las nulas respuestas y ante la existencia de un nuevo secuestro. “Para nosotras, no existe una voluntad política (...) Ayer era: ‘Que vuelvan los tres’. Y hoy es: ‘Que vuelvan los 4′... ¡Por Dios! Que termine esto. La industria del secuestro está instalada hace 20 años y el que diga lo contrario no vive en este país”, lamentó.

Reiteró el secreto a voces: el de la denominada “cuota revolucionaria” que los ganaderos y menonitas se ven obligados a pagar para tener “paz” y no ser atacados por el EPP. Dijo que desconoce las cifras, pero se sabe que eso existe y criticó en ese sentido que los criminales no destinen esos fondos para sostener a las comunidades carenciadas que dicen defender. “¿Por qué no usan eso para hacer llegar a las comunidades lo que necesitan, dónde está esa plata, qué hacen con esos montos?”, cuestionó.

En otro momento, Denis lamentó que aparentemente surjan nuevas facciones del grupo armado y el Gobierno nada haga para detener su expansión. “Es terrorífico... Mañana pueden ser 5, 6 o 7 los secuestrados... ¿Qué está esperando el Gobierno, que sean 20... 50?”, lamentó en contacto con ABC Cardinal.

