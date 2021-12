“Causas nunca se movieron”, afirma fiscal sobre denuncias presentadas por RGD

La fiscal aseguró que no realizó diligencia alguna en las varias causas presentadas por el condenado por usura y lavado de dinero. “No pasan de la denuncia y de la comunicación de inicio, que es algo que se realiza normalmente porque es el procedimiento”, aseguró en comunicación con ABC Color.

La fiscal respondió así a la lista de causas abiertas en Fiscalía por el condenado exdirigente deportivo. El documento fue entregado por las propias víctimas de los préstamos usurarios de González Daher que fueron sometidas luego a procesos penales con fines de cobrar muy por encima de los montos que inicialmente había prestado.

Villasboa aseguró que revisó una a una las carpetas para reconfirmar que no se realizó ningún tipo de movimientos procedimental en los expedientes. “Ni siquiera cité a indagatoria, mucho menos indagué. No acusé, no solicité la prisión de nadie y mucho menos fui a juicio oral”, agregó.

Villasboa señaló que como fiscala no abre causas a pedido de nadie sino que cualquier ciudadano presenta denuncias y que de forma aleatoria son asignadas. “El fiscal es el responsable de investigar los extremos son ciertos o no”, acotó.

“Yo no abro causa a pedido de nadie”, insistió y volvió a señalar que las denuncias ingresan por oficina de denuncias del Ministerio Público. “Por eso es que en todas las unidades hay causas de este señor, porque es de manera aleatoria”, afirmó.

“Las causas no están encaminadas bajo ningún sentido para procesarles a ninguna de estas personas. De hecho, están para desestimar. No estoy para persecución penal de inocentes bajo ninguna manera”, afirmó.

Tribunal pidió investigación

El tribunal que condenó el viernes al exdirigente deportivo Ramón González Daher y a su hijo, Fernando Gonzáles Karjallo, por usura y lavado de dinero, solicitó que el Ministerio Público analice el actuar de fiscales y jueces que se prestaron a ser utilizados como mecanismo de apriete a las víctimas de los préstamos usurarios.

Dentro de la causa que terminó en la condena de padre e hijo se revisaron 156 expedientes abiertos tras denuncias de González Daher. Sin embargo, las víctimas podrían llegar a ser miles, según el fiscal Osmar Legal.