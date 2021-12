Técnicos de la INC no participaron de la evaluación de ofertas para la compra de costoso motor

El colegiado que conformó el titular de la INC, Ernesto Benítez, que recomendó la adjudicación del motor a la firma Electropar (representada por José René Pérez), estuvo integrado por profesionales que no son entendidos en este tipo de máquinas, según informaron fuentes de la cementera.

De acuerdo con los documentos, el Comité estuvo conformado por la abogada Berenice Savorgnan, el licenciado Francisco Peeci Albertini, el abogado Alberto Rivero, el ingeniero industrial Diego Quintana y el economista Fabricio Gamarra.

“Ningún ingeniero eléctrico ni electromecánico de Vallemí y Villeta, que son los que entienden de motores, estuvo en la evaluación para la compra del motor nuevo para el molino de crudo. Esto porque no iban a aceptar el precio que se adjudicó, porque saben cuánto cuestan los equipos”, expresó un funcionario de Vallemí, cuya identidad resguardamos a pedido de la fuente, por las represalias a los funcionarios que denuncian las irregularidades de la cementera.

Este motor para el molino crudo se adjudicó por US$ 903.703, que es bastante superior a los US$ 376.767 que pagó la empresa del Estado hace 13 años por una máquina similar al que adquirió ahora, la marca “Helmke”, de Alemania. Según un sondeo de este diario, el precio del motor no puede pasar los US$ 500.000, incluyendo el flete, por lo que saltan indicios de una sobrefacturación en esta compra.

Minimiza que técnicos no hayan participado

El titular de la estatal, Ernesto Benítez, minimizó que no hayan participado los expertos en motores de la empresa en la evaluación de las ofertas de esta licitación. “El comité conforman los gerentes. Los técnicos evalúan internamente. O sea, que no firmen el informe de evaluación no significa que no hayan trabajado en ello. Lo cierto es que no hay ninguna empresa que pueda cotizar ese motor en 500.000 dólares”, expresó el funcionario.

Al mismo tiempo, adelantó que la cementera estará comprando otro motor, que en teoría, tras las inversiones realizadas en las fábricas de Villeta y Vallemí (US$ 80 millones de los bonos soberanos), la empresa ya no debería necesitar.

“Este motor que adjudicamos puede ser usado en el molino de cemento de Villeta como en el molino de crudo de Vallemí. Como podrás notar es muy importante tener motores en buenas condiciones y al menos 1 de back up. Por eso pensamos licitar un motor de la capacidad del molino de crudo de Vallemí, así tendremos los dos molinos con accionamiento nuevo y los motores actuales quedarán como sustituto en caso de alguna emergencia”, expresó.

En teoría, la estatal ya no debería necesitar que funcione el molino viejo para producir cemento en Villeta, tras las millonarias inversiones realizadas en esta planta, pero la producción no se sostiene solo con el molino chino que entregó la “superproveedora” Engineering, por lo que tiene planes de seguir dilapidando los escasos recursos de la cementera pública.