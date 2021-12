Maquiavélica utilización del sistema penal, determinante para alta pena

A continuación, reproducimos parcialmente la explicación respecto al móvil del autor, uno de los aspectos analizados para la medición de la pena:

“¿Cuál fue el móvil para la denuncia falsa? cobrar lo que se hizo prometer por la usura y esto como no es elemento del tipo, lo valoramos en contra. Aquí se utilizó el sistema penal además, para poder obtener un beneficio patrimonial que el tribunal considera absolutamente indebido. (...)

No tenemos más datos para poder establecer los móviles y fines del lavado con relación al señor González Daher pero sí en concurso real, los móviles y fines que tiene que ver con haber usado el sistema de justicia para cobrar un dinero que ni siquiera le correspondía.

En cuanto a la forma de realización del hecho y los medios empleados sin constituir doble valoración aquí tenemos que hacer notar precisamente que lo que el Tribunal ha establecido y ha dado por acreditado: el haber expresado falsamente hecho ante el Ministerio Público es la conducta típica, pero ¿de qué forma se hizo? ¿y en qué forma se hizo?

Justamente de la forma que hemos relatado y que ha sido probaba con la lectura de las carpetas fiscales. ¿Cómo se hizo esto? Se pedían y se planteaban urgimientos, se hacían notificaciones, se pedía privación de libertad, se lograba la privación de libertad y una vez lograda esa privación de libertad, ahí se realizaban acuerdos conciliatorios. Entonces, (...) hay una valoración absolutamente negativa y agravante de cómo eso se llevó a cabo, de cómo esto fue probado en juicio con la lectura de esas carpetas y no solamente con la lectura de esas carpetas, sino la declaración de las personas que vinieron y no solamente esto; Los audios en donde que se escuchaban como las personas suplicaban plazos y no ser perjudicadas y también se escuchó la forma de expresarse del acusado a estos seres humanos y esto es absolutamente denigrante (...)”

Intensidad de la energía criminal

“Hay que tener en cuenta que en los pocos casos en que se logró absolución, se apeló. En los casos en que no se llegaban a un acuerdo, entonces se urgía imputación. En todos estos urgimientos, que eran reiterativos, se pedían no solamente medida de privación de libertad, sino también medidas de carácter real. Estas son cuestiones que el Tribunal también considera como negativas.”

Condenados sólo irán presos cuando el fallo quede firme

El Tribunal de Sentencia descartó la posibilidad de decretar la prisión preventiva de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, tal como solicitó tanto el fiscal Osmar Legal como la querella representada por Patricia Doria.

En este sentido, la magistrada Claudia Criscioni explicó que ello no es posible debido a que ambos condenados han cumplido seis meses en prisión, que el máximo tiempo que permite la legislación vigente en caso de prisión preventiva. Esto es así porque el plazo indicado equivale a la pena mínima prevista para el delito acusado.

En consecuencia, el expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y su hijo únicamente podrán ir a la cárcel cuando la sentencia se encuentre firme.

Llamativa cita del JEM para el fiscal que logró condena

El plena etapa final del juicio a Ramón González Daher, el fiscal Osmar Legal fue notificado de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fijó para el 14 de diciembre la audiencia pública para que presente sus alegatos finales en el enjuiciamiento que enfrenta por supuesto mal desempeño de funciones. Es por su intervención en la causa donde está procesado Justo Ferreira y otras personas sobre contrabando y otros delitos (caso Imedic) .

Al principio de la investigación preliminar, el JEM analizó de oficio las actuaciones de los fiscales Legal, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce Rolandi, y del juez de garantías Mirko Valinotti, pero sólo enjuició al primero.

Legal pidió condenas de 15 años de cárcel para RGD por usura, denuncia falsa y lavado de dinero y de 7 años y 5 meses de penitenciaría para su hijo Fernando, por lavado, además de millonario comiso de sus bienes.