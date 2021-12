La deuda pública llegará a US$ 13.981 millones

El titular de la cartera fiscal fue uno de los expositores en la conferencia denominada “Evaluación 2021. Perspectivas 2022. Consolidación Económica en un entorno de Convergencia Macroeconómica” que se llevó a cabo en el Banco Central del Paraguay (BCP) y de la cual también participaron el presidente de la banca matriz, José Cantero, y el vicepresidente de Países del BID, Richard Martínez.

Llamosas habló en su exposición de la recuperación de los ingresos, de los gastos, de la situación fiscal, de la deuda pública, del presupuesto 2022 y de los proyectos de reformas que se plantearon ante el Congreso, entre otros puntos.

En lo que respecta a la deuda pública total, que en los últimos años se incrementó considerablemente debido a los préstamos de emergencia, dijo que la proyecciones realizadas indican que para fin de año llegaría a US$ 13.981 millones lo que representa el 34,9% del PIB.

El año pasado había cerrado en US$ 12.213 millones, que equivale al 33,6% del PIB, lo que implica que en este año se le sumará US$ 1.768 millones en nuevas deudas. Si se compara con diciembre de 2018, en lo que va de este gobierno de Mario Abdo Benítez la deuda aumentó US$ 5.940 millones, de acuerdo con los datos expuestos ayer en el BCP.

Al mes de octubre la deuda total alcanzó US$ 13.416,2 millones, lo que equivale a 33,4% del PIB, contraídas con organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro y empresas que operan bajo el régimen “llave en mano”.

Esta deuda se compone de lo siguiente: US$ 7.806,1 millones en bonos del Tesoro, principalmente soberanos emitidos en el mercado internacional; US$ 5.219,7 millones en préstamos de organismos financieros internacionales; y US$ 390,4 millones mediante la Ley N° 5074/2013 o conocida como “llave en mano”.

Déficit fiscal

Con respecto al déficit fiscal, el ministro de Hacienda dijo que cerraría en -3,8%, por debajo del -4% del PIB presupuestado inicialmente, atendiendo el aumento de los ingresos registrados últimamente.

La cartera tras los buenos resultados obtenidos en los últimos meses en ingresos tributarios, amplió su estimación de recaudación para este año de 13,7% a 15% del PIB.

Explicó que debido a la pandemia y las medidas adoptadas para mitigar su impacto en la salud y la economía, el año pasado se recurrió a préstamos y eso hizo que el déficit terminara en -6,1% del PIB.

Este año el tope de saldo rojo es del 4% del PIB, pero las proyecciones apuntan a que estará por debajo de esta meta inicial, ya que a noviembre llegó a -3,6% el anualizado y se estima que en diciembre, un mes en donde aumenta el gasto público, llegaría a -3,8% del PIB. aunque el ministro dejó en claro que cualquier variación en el crecimiento económico podría mejorar o desmejorar este indicador.

Llamosas resaltó que ya están enmarcados en la reducción del déficit dentro del plan de convergencia fiscal, de tal manera a llegar a 2024 al límite de -1,5% del PIB como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. En ese contexto, añadió que para el próximo año la ley de presupuesto sancionada prevé un saldo rojo de -3% del PIB.

Según el plan de convergencia, en 2023 debe bajar a -2,3% y en 2024 a -1,5%, en tanto que los siguientes dos años en -1,4% del PIB.