Titular de INC admite que molino de Engineering tiene “varias nacionalidades”

La Industria Nacional del Cemento (INC) pagó US$ 12 millones a la “superproveedora” Engineering, por un molino de cemento que está operando en la fábrica de Villeta (Central) y que no para de tener fallas, ya que sería una máquina usada. El motor del ingenio actualmente se sobrecalienta, por lo que constantemente se paraliza la producción.

“Yo no fui a la fábrica a ver el proceso de fabricación (del molino). Cuando llegué a la INC el molino 2 ya estaba en funcionamiento. A mi me tocó recepcionar el equipo luego de haber cumplido con todas las observaciones del equipo técnico de planta que trabajó para la puesta en marcha y recepción del mismo”, expresó Benítez.

Sin embargo, señaló que el molino tiene varias nacionalidades o procedencia, lo que llama la atención, porque a la INC le debían entregar un molino totalmente nuevo. “Una maquinaria como esa, un molino de cemento, en el transcurso del tiempo lo único que conserva original es la carcaza. Todo lo demás son piezas de recambio. O sea, ahora mismo ese molino ya tiene varias nacionalidades y el hecho de que sea chino no significa que sea una porquería.”, expresó.

Benítez recalcó que según los documentos que obran en el expediente, el molino es de la marca Sinoma, de origen china; aunque hasta ahora no mostró los documentos de certificados de origen, garantías o el manual de la máquina. “Ese molino lleva funcionando unos 3 años. Muchísimas cosas ya se cambiaron. Porque así funcionan estas máquinas. Yo no tengo conocimiento de que sea usado”, expresó.

Fabricante del molino chino corregiría fallas

Luego de las críticas por los paros constantes de la producción, Benítez señaló que, casualmente, esta semana se contactaron desde la empresa china Sinoma. “Les comentamos sobre ese tema de la temperatura y están viendo la posibilidad de enviar un técnico de la fábrica para revisar y corregir lo que sea necesario”, aseveró.

Llama la atención que recién ahora estarán corrigiendo “lo que sea necesario”, cuando esto se tenía que hacer antes de la recepción definitiva de la máquina. Ernesto Benítez, fue el único titular de la INC que se animó a autorizar la recepción definitiva del molino chino, pues los demás presidentes pidieron varios ajustes a Engineering.

Fiscalía cajonea la causa hace dos años

Pero el Ministerio Público sigue sin profundizar las pesquisas en esta compra, que forma parte de las inversión de los US$ 80 millones de los bonos soberanos. Hace casi dos años que la fiscalía inició una investigación sobre posibles hechos punibles en la ejecución de estos recursos en la cementera, pero hasta hoy no hay imputados.

El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien está a cargo de las pesquisas desde diciembre del 2019, se niega a informar sobre los avances en este caso. Lo último que informó el funcionario en septiembre de este año, es que la causa sigue abierta. También indicó que pidieron un informe a la firma Engineering, pero los detalles se desconocen.