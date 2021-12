El molino “chino” de Engineering ya tenía desgastes antes de inaugurarse

Un informe remitido al departamento de mantenimiento de la Industria Nacional del Cemento (INC), el 21 de mayo de 2018, por parte del ingeniero Gustavo Sosa, entonces DFLTS (Distributor Front Line Technical Support) de Shell Lubricantes en el país, ya advirtió sobre los desgastes en el molino “nuevo” que la conocida como la “superproveedora” Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, vendió a la cementera del estado, por US$ 12 millones.

“En el día de la fecha recibimos cuatro unidades de muestras de aceites usados de las distintas partes de lubricación del molino. La muestra número dos, que corresponde al reductor del molino XRZ-400, a simple inspección visual se observa que este se encuentra con un estado emulsionado avanzado que pone en riesgo el equipo en cuestión. Además, se observa que en las muestras tres y cuatro existen la presencia elevada de restos de partículas sólidas, que aparentemente fueron producidos por el desgaste excesivo de los componentes metálicos”, resaltó el correo que remitió Sosa a la INC, al cual este diario tuvo acceso.

Al momento de la remisión de este correo, el molino “nuevo” de cemento que Engineering proveyó a la planta de Villeta estaba en un periodo de prueba, por lo que no se explica el desgaste. “En tan poco tiempo y casi nada de funcionamiento del molino chino, a través de un análisis de aceite del reductor del accionamiento principal ya se observa excesiva cantidad de partículas sólidas que solamente puede darse en reductores por el desgaste excesivo de los engranajes que ya han operado por muchos años, lo que refuerza la sospecha del molino que se adquirió evidentemente fue usado”, dijo un técnico de la INC, que pidió no ser identificado por temor a las represalias.

Nadie quería recepcionar el molino chino

Recordemos que el molino en cuestión se inauguró oficialmente el 4 de agosto del 2018, durante el gobierno de Horacio Cartes, y desde ese entonces la máquina no para de tener fallas, motivo por el cual también aumentan las sospechas de que le habrían enchufado un molino usado a la INC.

Jorge Méndez, renunció a la presidencia de la INC en mayo de 2018, sin recepcionar este “nuevo” molino que se compró como parte de la inversión de los US$ 80 millones de los bonos soberanos en la firma. En su reemplazo asumió César Bogado, quien tampoco autorizó que se reciba la máquina. Ya durante el actual gobierno asumió Javier Rodríguez como titular de la INC, en noviembre de 2018, pero dejó el cargo en setiembre de 2019, también sin autorizar la recepción del molino. En su reemplazo asumió Ernesto Benítez, actual presidente de la cementera estatal, quien fue el único que se animó a autorizar la recepción definitiva. Los demás presidentes pidieron varios ajustes a Engineering.

No sabe si el molino es usado

Ernesto Benítez es el único titular de la INC que sigue defendiendo “a capa y espada” el cuestionado molino de Engineering. Cuando se le preguntó sobre el informe que remitió el ingeniero Sosa a la INC, donde ya se habla de que la máquina nueva tenía desgastes inusuales, respondió: “Los técnicos dejaron constancia de que el molino estaba en condiciones de ser recepcionado. Ese correo se refiere a un análisis de aceite. Qué tiene que ver”, dijo. Siguió: “Ese molino lleva funcionando unos tres años. Muchísimas cosas ya se cambiaron. Porque así funcionan esas máquinas. Yo no tengo conocimiento de que sea usado”, puntualizó.