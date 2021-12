Transportes eléctricos: proponen que en cinco años no haya motos movidas con combustible

La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) considera un despropósito la ley que apunta a incentivar el transporte eléctrico y solicita que se levante el artículo que pretende que en cinco años ya no haya motos que no sean eléctricas.

El tema fue puesto en discusión en el programa “La primera mañana”, donde el conductor Enrique Vargas Peña mencionó que el proyecto sobre automóviles eléctricos se discute en la Unión Europea y en Estados Unidos al mismo tiempo que aquí.

Apuril refirió que “hay un bono para todo lo que sea ecológico, que se está tratando de incentivar de alguna manera. Queremos tender a algo que sea sostenible”.

Sin embargo, admitió que “sí podemos entender que hay un problema que puede causar a la economía y que podemos frenar o perjudicar. Es cuestión de estudiar”.

“Pero creo que la visión debería ser para la Cadam o la maquila, que si podemos en cinco años ir mutando el ensamble de las motos que se hacen acá al ensamble de motos eléctricas”, argumentó.

Costo, autonomía y mantenimiento

En cuanto al costo, autonomía y mantenimiento, opinó que las motos eléctricas están en evolución. “De aquí a un año o dos no sabemos si podemos llegar a tener baterías más eficientes y sistemas de propulsión o mejorar nuestra capacidad eléctrica en cuanto a motores. No sabemos lo que va a pasar en cinco años”, aventuró a decir.

Según el legislador, hay que darle un poquitito a la evolución. “Y quizás podamos estudiar los plazos; la idea no es perjudicar a la gente”, subrayó.

¿Para quién se legisla?

“Si vamos a ir a energía limpia, es algo deseable, por lo tanto, es deseable para todos y todos sabemos que el combustible del hidrocarburo no es bueno”, aseveró.

Y añadió: “Mi intención es ser eficiente y mi intención es ser un tipo que colabore, que aporte, y si podemos ser un poco flexibles para que nos beneficiemos en un tiempo mientras ganamos el tiempo, de ser limpios o ser más eficientes, eso sí”, defendió.

En cuanto al tiempo propuesto de cinco años para volver eléctricas las motos se mostró flexible. “Yo quiero decir que si el plazo es el problema, no va a haber problema de buscar un plazo que sea más eficiente, pero no descartar la posibilidad de tener una perspectiva más sana, más limpia”, afirmó.

Sano, eficiente y limpio

El senador puso un ejemplo para ahondar en su postura y elegir “estimularles a los que están en eso y no decir ‘jodete, no me interesa ser sano, eficiente, limpio, energéticamente hablando’. Prefiero nomás legislar para estos un millón de tipos que te llevan el delivery, que contaminan, que no se dan cuenta pero necesitan vivir y su sustento”.

Más adelante continuó: “Bueno, listo, OK, vamos a legislar para ellos y que ganen nomás los que venden combustible. No es tampoco así, hay que buscar un punto medio en el cual vos estés satisfecho y yo esté satisfecho”.

Apuril también dio a entender que en cuanto a prohibir otro medio de transporte, “desalentar antes que prohibir puede ser”, en lo que hace al proyecto de ley.