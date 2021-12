INC tiene su propia grúa sobre tacos, pero gasta millones en alquilar otra

Siguen los cuestionamientos a la administración de la INC, cuyo titular es Ernesto Benítez Petters, quien adjudicó una licitación para alquilar una grúa que sirva para descargar clínker u otros insumos que llegan en barcazas de Vallemí a Villeta, según la necesidad.

Se trata de la licitación para el “Servicio de Alquiler de Grúa y Pontón Flotante para el CIP Villeta”, que se otorgó a la empresa River Services SRL, representada por Jorge Sebastián Riera Prim, por un monto máximo de G. 3.000 millones (modalidad contrato abierto). El contrato con dicha firma se rubricó el 7 de junio último.

Llama la atención esta millonaria contratación, porque la cementera del Estado tiene una grúa propia que podría realizar estas tareas, pero dicha máquina está en estado de abandono y sobre tacos en la planta de Villeta. Antes que repararla, optaron por alquilar otra grúa.

Sugestivamente, la INC tampoco está trayendo clínker en barcazas desde Vallemí, con la excusa de la bajante, sino que lo hace en camiones (que le cuesta el doble), por lo que salta la interrogante ¿por qué alquiló una grúa que no está usando para descargar materia prima del cemento?.

Para los obreros de la planta, “alguien” se está quedando con este “negocio”, porque según señalan, la empresa debe pagar por una máquina que hoy no se utiliza. En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no aparece el monto que ya pagó la INC por este alquiler.

Se intentó conversar conversar sobre este tema con el titular de la INC, Ernesto Benítez, quien señaló que ya no iba a hablar con este diario sobre ningún tema. Benítez está enojado por las publicaciones de este medio sobre los cuestionamientos a su administración, pues la cementera a su cargo sólo registra millonarias pérdidas en lo que va de este año y no despacha el cemento que debería.

En la INC, tanto en las plantas de Villeta y Vallemí, hay un cementerio de maquinarias que se deben reparar, pero su titular prioriza la compra de vehículos 0 km, principalmente cinco camionetas, que hoy son utilizados por Benítez y sus gerentes. En esta compra la estatal gastó G. 1.890 millones