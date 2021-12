Nuevo presidente asegura que el JEM ya no “aprieta” ni actúa como “garrote”

¿El JEM es el “garrote de la justicia”?

- Históricamente se le denominó así, y uno de los objetivos principales de nuestra misión institucional es erradicar este concepto. La primera medida que tomamos es modificar el organigrama porque anteriormente teníamos 10 direcciones generales y ahora estamos reduciendo a la mitad. Creamos una Secretaría Jurídica, que tiene como función intervenir en el proceso de enjuiciamiento, exclusivamente va a tener competencia en los expedientes del Jurado lo que hará que todo sea más ágil.

¿Cómo cambiar este concepto?

- Lo fundamental, el norte es que la ciudadanía comience a percibir que el Jurado es una institución enfocada a la transparencia y fundamentalmente realizar una gestión que toda la ciudadanía reclama que es proyectar una justicia justa, pronta y barata. Es igualmente importante, el acceso a la información, que ya se venía realizando en este año, pero sí también proponemos desde el Jurado la seguridad jurídica que el país necesita.

¿Sigue la injerencia política desde el Jurado?

- Hoy en día, el Jurado cambió bastante su rostro y los actuales miembros, desde la conformación misma, cuatro son políticos, -dos senadores y dos diputados- pero en contrapartida, los ocho miembros, políticos y no políticos estamos abocados a trabajar en forma transparente y eso se puede notar en las sesiones de cada martes que son públicas y se transmiten en vivo a la ciudadanía a través de las redes sociales.

Nosotros prácticamente, de los 1.150 casos que tuvimos en el 2021, solamente 5 habilitamos de oficio, los otros eran expedientes de periodos anteriores y las denuncias que se presentaron con la anterior ley. Con eso quiero significar que anteriormente lo que se hacía era “apretar” a los jueces y fiscales a través de la oficiosidad, eso ya no permite la nueva ley. Ya no se usa al Jurado como “garrote”, hay armonía de criterios entre los miembros.

¿Ya no hay coacción entonces?

- Definitivamente puedo decir que hay armonía en el seno del Jurado, hay apertura de políticos, de los ministros de Corte y que todos están en la misma sintonía de hacer algo diferente y ninguno de los miembros del Jurado, creo yo, estamos con las ideas anteriores, necesitamos hacer algo muy diferente.

¿Que harán de las denuncias contra jueces y fiscales que se prestaron a González Daher para sus “aprietes”?

- Estamos expectantes al fallo escrito que debe emitir el tribunal de sentencia, y en esa resolución vamos a tener el listado de los fiscales y jueces que intervinieron en las diferentes causas donde Ramón González Daher fue el denunciante por las supuestas estafas. En la sesión, por propuesta del ministro Manuel Ramírez Candia, sugirió que pidamos el expediente para analizar caso por caso. Voy a proponer a los miembros del Jurado, que una vez que tengamos la sentencia, vamos a pedir informes de los jueces y fiscales enlistados en esa resolución. También debemos analizar los plazos, la oficiosidad que nos limita bastante.

¿Conformarán equipos de trabajo?

- La intención es fortalecer la parte misional de Jurado, vamos a robustecer la Dirección General de Asuntos Legales, y de tal manera que no solamente dotar de más personal, sino prepararnos para el 2022, poder capacitarles a nuestros funcionarios que son los que dictaminan todos los expedientes que recibimos día a día. Vamos a formar equipos para facilitar el trabajo.

Relación con Horacio Cartes

- Los que me conocen saben que nací y surgí de los gremios, fui delegado de curso en la Facultad de Derecho de 600 alumnos, luego representante estudiantil, y siempre me dediqué a la actividad académica y gremial. Luego me candidaté, ciertamente era de un movimiento pero tuve que salir de ese movimiento porque no me dieron la oportunidad, por eso nuestro movimiento se llama “Es nuestro momento”, porque como jóvenes estamos convencidos de ir ocupando los diferentes espacios de cargos de preponderancia. Así me candidaté para representante de los gremios de abogados, con una “mano adelante y otra atrás”. No me pueden decir que soy un abonado, que fui candidato de sultano o mengano, porque siempre me dediqué a trabajar. Fui electo primero en las elecciones porque represento al gremio académico y a los abogados pasilleros.

¿Algún vínculo político?

- En ningún momento ocupé cargos políticos, nunca me dediqué a la política, aunque siempre me sugieren para incursionar como diputado, por ejemplo, pero lo mío es lo gremial y allí me siento cómodo porque es el gremio el que me ayudó para llegar al cargo. Vínculo político solamente tengo ahora por la propia conformación del Consejo y del Jurado donde tengo compañeros senadores y diputados.

La visita del encargado de negocios de EEUU

- Fue una visita muy amena del encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Joseph Salazar, quien estaba interesado en apoyarnos, en la capacitación, y me comentó que tiene cursos para jueces y fiscales. La intención es que nuestros abogados dictaminantes y fiscales acusadores del Jurado también tengan participación de esos cursos para que tengan “roce” con los magistrados. También hablamos de lo que se podría hacer para que el Jurado se “lave la cara” porque ese es el sentir ciudadano, y uno de los puntos débiles de nuestra institución es la parte comunicacional, y eso vamos a trabajarlo mejor, dando un fuerte respaldo a este ámbito.

¿Es un apoyo al JEM?

- Y una visita de cortesía es siempre para unir lazos de amistad, iniciar diálogo. Para mi es muy interesante dialogar no solamente con sectores políticos y jurídicos locales, sino también con representantes de organizaciones internacionales por todo lo que podamos colaborar y en contrapartida que nos puedan ayudar como institución. Ciertamente somos una institución pequeña, pero somos una de las “patas” del sistema de justicia, y necesitamos este tipo de involucramientos.

¿En qué ayuda el expediente electrónico?

- El miércoles pasado realizamos el lanzamiento del expediente electrónico que nos va a facilitar de sobremanera para “lavar la cara”, para darle mayor transparencia a la gestión y sobre todo agilidad. Los abogados que quieran presentar acusación, o los magistrados que quieran presentar su descargo ya lo pueden hacer a través de la web, ya no va a ser necesario que vengan hasta el Jurado en Asunción. También se puede hacer el seguimiento de todo el proceso de forma digital, tiene unas pestañitas donde se pueden presentar los requerimientos, las pruebas. Este expediente es sumamente amigable porque es fácil de utilizar y en la página web está además un tutorial.

Es importante también aclara que solamente las partes van a poder tener intervención en el expediente electrónico.

¿Cómo funciona el asesoramiento para el acusador?

- Toda la ciudadanía va a poder observar en Mesa de Entrada, las acusaciones que ingresan, las denuncias pendientes de tratamiento. Eso es lo importante, que el público pueda observar todas las acusaciones que se van presentando, desde el inicio. Con el nuevo organigrama que estamos implementando una Oficina de Atención a la Ciudadanía, donde el ciudadano que no tiene abogado, y que haya sido afectado por el supuesto mal desempeño de un juez, fiscal o defensor público, va a recibir asesoramiento para presentar en forma su acusación. En este año, el 40% de las causas archivamos por defectos de forma, por deficiencias en las denuncias o acusaciones. Por ejemplo se hacen denuncias por prevaricato, pero el Jurado no es la instancia para tratar esta denuncia.