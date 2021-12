INC acumula una pérdida de G. 50.474 millones

Según el balance de la Industria Nacional del Cemento (INC), al cierre de octubre de este año, el resultado neto negativo de la empresa ya llegó a G. 50.474 millones y se debe a que los costos operativos, principalmente los de producción y salarios del personal, superan ampliamente a los ingresos de la firma. En este sentido, la empresa pública registró un ingreso de G. 264.006 millones por ventas y el costo de los productos vendidos ascendió a G. 204.985 millones, es decir, obtuvo un resultado bruto de solo G. 59.021 millones.

Asimismo, la cementera del Estado tiene gastos operativos de dirección y administración, que le cuestan G. 82.867 millones, y que ya no se pueden cubrir con sus ingresos y donde se tiene un déficit de G. 23.846 millones, según el informe. A esto se suman los gastos financieros de la empresa, principalmente por tasas de préstamos a los que recurrió, que ya llegan a G. 43.551 millones.

De acuerdo con los datos, la INC tiene un resultado negativo de G. 67.397 millones, pero en el balance figura que la estatal tiene ingresos no operativos (ganancias que se generan a partir de otras fuentes) por G. 19.724 millones, cuyos detalles se desconocen. ¿Qué otros ingresos tiene la INC que no sean por la venta de cemento? es la consulta que el titular de la INC se niega a responder. Si bien la cementera vende otros productos como cal agrícola y en ocasiones clínker, hay dudas si con la venta de dichos productos se llegue a casi G. 20.000 millones de “ingresos no operativos”. ¿Están maquillando el balance? es la consulta que los empleados de la cementera también se realizan.

A este ingreso no operativo de la INC se descuentan G. 2.801 millones en concepto de “egreso no operativo”, que es el aporte de la cementera al Estado, por lo que el resultado neto negativo de la firma es de G. 50.474 millones.

Poca producción pese a inversiones

La INC debería estar produciendo y despachando al menos 90.000 bolsas de cemento por día, ya que esa fue la promesa para recibir hace cinco años los US$ 80 millones de los bonos soberanos para invertir en sus plantas de Vallemí y Villeta. Pero las máquinas que se compraron, como el molino chino que se adquirió de Engineering, no paran de registrar fallas y de nuevo paró ayer por sobrecalentamiento.

Según había manifestado el presidente de la INC, Ernesto Benítez, solo faltaba la instalación del “ventilador tiro horno” de Vallemí para aumentar la producción, pero pese a que ya completaron la instalación de dicha máquina, la empresa no produce lo que debería. Como mínimo, la INC debe vender 45.000 bolsas de cemento por día para cubrir sus gastos, pero ahora entrega hasta un máximo de 20.000 bolsas, con constantes suspensiones del despacho en lo que va de este año.