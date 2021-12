Otra vez paró el molino chino que INC compró de Engineering

Obreros de la fábrica de Villeta informaron que una vez más están sin producir cemento porque el molino chino de la conocida “superproveedora” del Estado paró por recalentamiento de motor principal. Semanas atrás paró varias veces, por otras fallas técnicas.

“Está parado el molino, cuatro veces ya paro por recalentamiento en dos semanas. Estamos cansados de esa máquina porque no funciona como debería”, informó uno de los trabajadores de la planta, quien pidió no ser identificado, por la represalias a los empleados que denuncian las irregularidades dentro de la cementera.

El titular de la cementera estatal, Ernesto Benítez, prefiere no responder las consultas de este diario sobre este y otros temas, luego de los cuestionamientos a su administración. Lo último que informó Benítez es que supuestamente iban a venir técnicos de la empresa china Sinoma, que sería la fabricante del molino, para hacer revisiones de los constantes sobrecalentamientos.

En este sentido, dijo que solo esperaban una “propuesta” para la visita técnica, pero actualmente evita informar al respecto. Benítez señaló que según los documentos que obran en el expediente, el molino es de la marca Sinoma, aunque hasta ahora no mostró los documentos de certificados de origen, garantías o el manual de la máquina.

Lea más: Titular de INC admite que molino de Engineering tiene “varias nacionalidades”

Para los trabajadores de la estatal no hay dudas de que Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, le vendió un molino usado a la INC y que por eso la máquina no funciona como debería. Esta mañana denunciaron este hecho a los auditores de la Contraloría General de la República (CGR), que están realizando un exámen a la cementera pública.

Se animó a recepcionar el molino con fallas

Recordemos que el molino en cuestión se inauguró oficialmente el 4 de agosto de 2018, durante el gobierno de Horacio Cartes, y desde ese entonces la máquina no deja de tener fallas. En tres años de funcionamiento ya se realizaron varios ajustes y reparaciones para que la máquina siga funcionando.

Lea más: El molino “chino” de Engineering ya tenía desgastes antes de inaugurarse

Jorge Méndez, quien renunció a la presidencia de la INC en mayo de 2018, no recepcionó el “nuevo” molino que se compró como parte de la inversión de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de los bonos soberanos.

En reemplazo de Méndez asumió César Bogado como titular de la empresa pública, quien tampoco autorizó que se reciba la máquina, justamente porque esta tenía fallas. Ya durante el actual gobierno asumió Javier Rodríguez como titular de la INC, en noviembre de 2018, pero dejó el cargo en setiembre de 2019, también sin autorizar la recepción del molino, por los mismos motivos que su antecesor.

En su reemplazo asumió Ernesto Benítez, actual presidente de la cementera estatal, quien fue el único que se animó a autorizar la recepción definitiva. Los demás presidentes pidieron varios ajustes a Engineering.

Benítez es el único titular de la INC que seguía defendiendo hasta hace poco “a capa y espada” el cuestionado molino de Engineering. Esta empresa había sacado en su momento un comunicado, defendiendo la “inversión”, pero sin dar ninguna explicación de por qué un molino supuestamente nuevo tiene tantas fallas y problemas. “Nuestro éxito empresarial no depende de amistades o influencias, sino de nuestra fe en Dios, del trabajo y el esfuerzo físico e intelectual de todos nuestros colaboradores, y de invertir en nuestro querido Paraguay como lo hemos venido haciendo desde nuestros inicios”, decía parte de la nota, fechada en octubre pasado.

Lea más: Engineering: "Nuestro éxito empresarial no depende de influencias sino de la fe en Dios"

Desde aquella vez, sin embargo, no emitió ninguna respuesta y tampoco ha accedido a hablar con la prensa para dar su versión sobre los cuestionamientos que giran en torno a la compañía.