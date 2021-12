COVID: si empezaste con síntomas, dejarás de contagiar luego de 3 días sin tenerlos

A partir de las vacunas ¿el COVID da significativamente más leve y en algunos casos sin síntomas?

Estar vacunado no evita que te contagies, como siempre dijimos, las vacunas evitan las formas graves de la enfermedad. Sí hace que tengas síntomas más débiles, inclusive hace que algunos sean asintomáticos con más probabilidad que si no tenés la vacuna. Como sabemos, esta enfermedad tiene muchos asintomáticos pero inclusive con la vacuna es más probable que seas asintomático o que tengas síntomas tan leves que ni te des cuenta. Hay obviamente internados, hay casos graves entre los vacunados y hay fallecidos, pero es proporcionalmente abismal la diferencia de estos con los no vacunados.

¿Cuál es el síntoma más importante qué diferencia de un resfrío o gripe?

Es una buena pregunta porque está circulando también H3N2, una influenza que creemos que puede ser la que domine el año que viene, entonces hay también virus de influenza circulando. Volvieron con todo los virus de influenza desde el inicio de la interacción de la gente y luego de la disminución de las medidas de cuarentena aparecieron virus que antes existían y eran menos contagiosos que el coronavirus. Los síntomas son muy parecidos, en ambos hay tisyry (chorreo de nariz), dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, la influenza es así y el coronavirus también. La diferencia con el coronavirus es la pérdida del gusto, del olfato, aunque esta es menos frecuente con ómicron. Pero el coronavirus tiene más complicación a mediano y largo plazo, con problemas en la coagulación, infartos, un montón de cosas que complican mucho más que influenza. En cuanto a la edad, influenza ataca a los extremos de la vida, da más cuadros graves en los ancianos y en los niños pequeños; en cambio, el coronavirus da más cuadros graves en ancianos.

Muchos síntomas de los vacunados son similares a síntomas del ómicron ¿Cómo saber si ya no hay circulación comunitaria?

Es muy probable que ya esté circulando de manera comunitaria, nosotros estamos esperando el resultado del Laboratorio Central con personas de altísima sospecha, principalmente personas que vinieron del extranjero, pero también estamos viendo casos donde hay alta contagiosidad en la familia, en algún encuentro, entonces eso hace sospechar de que, como el ómicron es mucho más contagioso, que sea esa variante, pero hasta no tener el resultado del Laboratorio Central no podemos nosotros decir con propiedad que hay circulación comunitaria, pero es muy probable. Es muy contagioso el ómicron, mucho más. Compañeros míos me contaron que salieron a comer al aire libre, pero al estar 3 o 4 horas hablando sin tapabocas se da el contagio, aunque sea al aire libre. Es una enfermedad muy contagiosa. Más que las variantes anteriores, eso podemos decir con certeza.

Del porcentaje de gente que se contagiará ¿hay proyección de cuantos serán asintomáticos?

No sé si esto cambia con ómicron, nosotros sabemos que la mitad o casi más de la mitad de los casos por coronavirus son casos asintomáticos y también eso pasa con influenza, probablemente uno de cada tres casos de influenza es asintomático y contagia también, este fenómeno de que los asintomáticos contagian no es que solamente aparece con el ómicron, se vuelve más popular nomás, pero sabemos que hay un montón de enfermedades que en fase asintomática o antes de tener los síntomas ya está contagiando e, inclusive, eso ocurre con influenza en un tercio de los casos y ocurre con coronavirus en la mitad o más de los casos.

¿En cuáles casos uno debiera hacerse el test sin duda alguna?

Es la discusión en la que estamos entrando, a lo que está haciendo Sudáfrica (si hacer o no los test masivamente). Hay una discusión a nivel global de esto de: ¿tenemos que seguir testando a todo el mundo para ver cuán grande es la ola? y cuando en realidad el sistema de salud no se satura o realmente no tenemos la cantidad de fallecidos que teníamos antes, es una discusión que está en boga, todo el mundo está discutiendo esto. Lo que hizo Sudáfrica me parece que es correcto pero para su contexto. Nosotros tenemos que evaluar para el nuestro; de hecho, la Dra. Sandra Irala está evaluando con el equipo estos escenarios. Recordate por ejemplo influenza cómo hacemos, no hacemos a todo el mundo, no exigimos que se haga a todo el mundo el test de influenza. Nosotros controlamos las dinámicas de la influenza, el tamaño de la epidemia por algunos centros centinela que nos muestran cómo va la epidemia, qué tan grande es, cuándo empezó, pero es un aproximación, una punta de iceberg nomás y estimamos. Probablemente este es el futuro de la vigilancia del coronavirus ¿Cuándo hacer el test de coronavirus? Cuando el paciente tiene factores de riesgo, una persona que está con gripe hoy y más cuando hay una epidemia grande o aumento de casos de una variante nueva, sí o sí las personas con factores de riesgo tendrían que hacerse el test porque hoy tenemos tratamiento que tiene que iniciarse de manera temprana como el molnupiravir que no puede darse a más de 5 días de inicio de los síntomas. Sería un tratamiento ideal, no para todo el mundo, sino para los que tienen factores de riesgo, por ejemplo una persona que está con tratamiento del corazón, está tomando anticoagulantes, ya tuvo un infarto, o tiene un pulmón dañado, o tiene obesidad mórbida. Hay factores de riesgo que son contundentes y el coronavirus puede complicarlos más, entonces en estos casos si uno tiene “gripe” hacerse el test PCR o antígeno, y si sigue sospechando volver a hacer, no hay problema y esto va a manejar ya el médico tratante. Sería él el que decida la pertinencia del test, el tratamiento antiviral con el molnupiravir, el cual ha demostrado ser muy bueno y además es de fácil uso o por lo menos mejor de lo que teníamos antes, es mucho mejor que los antivirales previos que teníamos.

¿Alguien qué haya contraído recientemente delta o P1 puede inmediatamente contraer ómicron o refuerza su inmunidad?

Inmediatamente es muy difícil, probablemente después de los 90 días empezamos a ver con más frecuencia las infecciones, siguen siendo raras pero van aumentando a medida que pasa el tiempo, a los 6 meses, a los 8 meses ya es muy probable que uno pueda reinfectarse con otra variante. Ahora, ¿va a ser más leve o más grave? En modelos teóricos se demuestra de que una persona cuando vuelve a tener la infección por más que los anticuerpos hayan caído hay memoria en el sistema inmunológico. Los linfocitos T principalmente son los encargados de guardar los registros de cómo actuar ante este germen, ante este virus, entonces esto no se borra y cuando viene un virus que es no es muy diferente que el anterior, nuestro sistema inmune es capaz de defenderse y es capaz de frenarlo. ¿Puede ser más grave? Es excepcionalmente más grave, pero hoy creo que tenemos evidencia para decir de que esa inmunidad de haber pasado la enfermedad ayuda de alguna manera a que la segunda vez que tengas -si la variante no es muy diferente molecularmente a la anterior- uno pueda defenderse y si además de eso tenés vacuna y tenés todas las dosis, espectacular. Habrá excepciones a la regla, claro que sí, pero serán la excepciones. Es muy probable que en una nueva ola te contagies, pero también de que pases de manera asintomática que el tiempo que seas contagioso para los demás dure menos, porque tu inmunidad es tan buena que cuando entra el virus muere enseguida.

¿La ómicron podría ser el camino a la inmunidad de rebaño con síntomas leves?

La inmunidad de rebaño es un mito para el coronavirus, es algo que sí ocurre con muchas enfermedades, pero estamos viendo que con el coronavirus es muy difícil hablar de eso. Todos queremos que la inmunidad de rebaño ya ocurra, yo no pensé que íbamos a tener tan rápido las vacunas o que íbamos a tener y no iban a ser buenas, y dentro de todo son bastante buenas y aparecieron demasiado rápido, y entonces es siempre mejor acercarnos al ideal de inmunidad de grupo por la vacunación antes que estar arriesgándote por la enfermedad. Gestión de riesgos. ¿Es riesgoso ponerse la vacuna? Partimos de que el riesgo es vivir (risas). También es un riesgo la vacuna, como toda droga, biológico o como es hasta el agua, pero es más de 100 veces diferente a tu favor a no usarla. ¿Podés tener efecto adverso a la vacuna? Sí, pero ese efecto es mucho más probable por la enfermedad, esa discusión a muchos no les queda claro. La percepción del riesgo depende de cada uno. Pasa por lo cultural, por ejemplo cuando andas en moto: entre usar tapabocas o casco, ¿cuál te reduce más el riesgo de morir? Cómo percibimos el riesgo, y bueno, depende mucho de un montón de cosas, pero una cosa que siempre digo y es un poco un efecto de cómo percibimos el riesgo es la siguiente: la vacuna que más efectos adversos produce es la vacuna de la fiebre amarilla y la gente no protesta porque te piden eso para entrar a un país, se pone cada año para ir a Camboriú (y esta vacuna es para una sola vez en la vida) y ¿por qué no se protesta o no se duda? Porque ponen en la balanza sus riesgos para ir de vacaciones. Impresionante es. Estaría bueno que le entrevisten a neurólogos que generalmente suelen ver efectos adversos como las encefalitis o parálisis de pares craneales que produce esta vacuna.

¿Es más útil usar correctamente tapabocas o andar con alcohol en la mano?

Para el coronavirus sí es importante saber usar el tapabocas. Cuando estas caminando por la calle o trotando podés andar tranquilamente sin tapabocas, cuando estás haciendo ejercicio al aire libre también. Si estás en un lugar de escasa ventilación es mejor el tapabocas bien puesto. Podés sacarte un segundo o cinco segundos o 10 para sacarte una foto, claro que sí. Siempre que los que están ahí sean responsables y no haya ninguno que esté tosiéndote en la cara. Y me van a decir “puede ser que haya un asintomático contagiando”, y sí, pero las probabilidades son muy ínfimas, así que casualmente uno se puede sacar y se deben elegir los espacios abiertos, por eso el invierno es el momento ideal de mayor contagio de estos gérmenes, porque nos juntamos más, toleramos mas el hacinamiento y el cierre de las ventanas. Esto para el coronavirus, con influenza, con un montón de virus respiratorios. Nos juntamos más, se queda en el aire, la habitaciones no se ventilan, y nosotros tenemos la “bendición” de vivir en un país con un clima espectacular que no necesitamos estar encerrados, aunque sí lo hacemos con el aire acondicionado (que es una manera, no buena, de hacer circular el aire) tampoco ayuda mucho, siempre abrir puertas y alguna ventana. Lavarse la mano está bien y es importante, fundamentalmente en los entornos de alto riesgo, en los hospitales por ejemplo. Es una cultura que tiene que quedar. Con más razón en lugares donde uno toca muchas cosas. Tiendas de ropas, cosméticos, etc.

En orden a proteger los ambientes, ¿desde qué día y hasta qué día un enfermo es altamente contagioso?

En términos estándares son diez días, pero en realidad, después de haber tenido los síntomas, si después tenés tres días sin síntomas, podés decir que ya no contagias. Son 72 horas, al tercer día de no seguir con síntomas podés decir que ya no estás contagiando más, y puede ser que sea el día siete y no el día diez. Cuando una persona no tiene síntomas, si se hizo el test y le salió positivo es muy difícil de manejar, porque no tiene síntomas, entonces eso es más difícil para estandarizar “el cuando” y consensuamos el día 10 días a nivel global, otros ponen 14 días, porque en esos casos es muy difícil.

¿Se puede circular por una misma casa los sanos junto a un enfermo? ¿Qué precauciones?

Sí se puede circular, estar caminando por la casa, por el pasillo, usar la cocina, claro que sí. Es ideal siempre ventilar, tener un par de ventanas abiertas, principalmente ventanas cruzadas, no las de un mismo lado y eso hace que si una persona enferma estuvo ahí se disperse el virus y sea muy difícil que alguien se contagie. El contagio se da principalmente cuando una persona te habla a la cara sin tapabocas, esa es la principal forma de contagio.

Estamos además con alta circulación de alguna cepa de influenza. ¿Cómo hacer para diferenciar?

Es muy difícil, solamente con el test.

Aquellos que se vacunaron con la monodosis y se ordenó sólo un refuerzo, ahora dicen algunos científicos que no están bien protegidos con uno solo. ¿Amerita un tercer refuerzo?

Siempre cuando más vacunas tengas, tu inmunidad va a ser mejor, pero con pinzas esto, que me parece que es más un negocio de la industria farmacéutica. Veremos, eso está en estudio, veremos cómo se comporta, yo creo que con dos o tres dosis uno está preparado para enfrentar al virus y más si pasaste la enfermedad y tenés dos dosis. Si podés ponerte la tercera, te ponés, genial. Pero también desde el MSP hay que poner freno al barril sin fondo de la infinita cantidad de vacunas que necesitaremos si es que nos guiamos por los productores de vacunas. Estoy seguro que en los próximos meses habrá una vacuna nueva que irá con la de influenza, se están diseñando vacunas que tienen la dosis de influenza y coronavirus juntas. Entonces, creo que para este 2022, casi todo el planeta ya habrá pasado la enfermedad o, los que pasaron la enfermedad y que se vacunaron, y están los que no se vacunaron y que también pasaron la enfermedad, de una manera eso ayuda a responder mejor ante nuevas olas, a nuevas variantes, por parte de los que somos los sobrevivientes.