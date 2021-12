Los niños son los más susceptibles al ómicron, según infectólogo

El doctor Tomás Mateo Balmelli afirmó que los niños, menores de 12 años sin vacunas, son los que están más desprotegidos contra el covid-19 y son “terreno fértil” para contagiarse de ómicron, variante de la enfermedad que se propaga velozmente.

Según afirmó, este sector de la población que aún no recibió inmunización contra el virus es la más susceptible a contraer la enfermedad.

Conforme indicó, “ahora está descontrolado el asunto” a juzgar por la cantidad de pacientes que llegan a consulta médica y puede tener consecuencias a pesar de que esta variante produce menos daño. “Produce menos daño al que está vacunado, al joven o en el que no tiene comorbilidad. Pero el añoso, el que tiene enfermedad de base, puede sucumbir ante un virus”, acotó.

“Tenemos que enlentecer la transmisión del virus para que no haya muchos paraguayos que se infecten en poco tiempo, para que no volvamos al marzo pasado donde el sistema sanitario se vio sobrepasado”, dijo a la 1020 AM.

También relató que son numerosos los casos de coronavirus en bebés, menores de cuatro o cinco años y otros. Mencionó que este grupo es el menos protegido por haber estado encerrado muchísimo tiempo, por no estar vacunado y por la dificultad de que cumplan las medidas sanitarias. “Son los menos protegidos porque estuvieron más guardados durante los últimos dos años, no tuvieron contacto con el virus y no recibieron inmunización”, acotó.

Como recomendación, para frenar la expansión masiva del ómicron, el doctor recomendó fortalecer la contingencia sanitaria en fronteras con la exigencia de la vacunación completa y test PCR para ingreso al país. Asimismo, señaló que es fundamental dar seguimiento a las personas que ingresan al país y a sus contactos, más que nada, para ralentizar la expansión de la variante en el país.

También sugirió un testeo masivo de la población ya que ómicron da síntomas leves y tardíos, y muchas personas podrían estar contagiando sin saber que están infectadas.