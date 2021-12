Abogado se encadenó en secretaría de la Corte

En noviembre pasado, el abogado César Bóbeda había realizado una huelga de hambre desde la plaza de la Justicia, ubicada frente al Palacio de Justicia, para protestar por supuestas irregularidades detectadas en un juicio tramitado en el fuero civil. Específicamente, el profesional se refirió a la existencia de un sistema extorsivo por parte de algunos ministros de la Corte en contubernio con algunos abogados con el fin de obtener un beneficio económico en los casos.

En tal sentido, Bóbeda señaló que hace poco más de cuatros años lleva adelante un juicio sucesorio y no se resuelve por las chicanas que se presentan en el proceso.

Al parecer, la primera medida de fuerza no tuvo el resultado esperado, situación que impulsó a que a temprana hora de hoy Bóbeda se encadene en la secretaría de la sala civil y comercial, ubicada en el piso noveno del Palacio de Justicia, por tiempo indefinido.

“Ya que estamos a fin de año, como abogado que ejerce la profesión manifestar también lo que fue este año en la justicia y fue un verdadero desastre, pero cuántas son las personas que se animan a denunciar y denuncian? Ese es el problema”, afirmó.

“Me encadeno porque aquí me están queriendo asaltar, ese es el término, en un expediente. Mis honorarios, que para mí es bastante importante. Mi contraparte es la hija de Leoz y su marido, que me dijeron que iban a pagar lo que sea, hacer lo que sea, pero no pagarme mis honorarios y parece que están cumpliendo porque de la sala civil están declinando la competencia y mandando a la sala constitucional donde están los dos ministros y los denuncio a estos ministros al presidente de la Corte (César Diesel) y a Antonio Fretes por corruptos, todo el Paraguay sostiene eso, todos los abogados sostenemos esto y tengo las pruebas en los expedientes y les puedo decir porque estas resoluciones que han dictado en otros expediente en los que soy parte solamente se deben a actos de corrupción, arbitrariedad manifiesta, ilegalidad a los que están acostumbrados”, afirmó.

El profesional comentó que ya recusó a ambos ministros y espera que se aparten de sus casos, por decoro e instó a los demás abogados a denunciar las irregularidades que les toca vivir.

“Ya los recusé y espero que tengan el decoro y se aparten de todos los expedientes en que tengo parte, pero yo estoy haciendo esto también en nombre de todos los abogados, aquellos abogados que no se animan a hablar. Es hora de que nosotros los abogados nos plantemos como ciudadanos y denunciemos a esos señores con nombres y apellido. No pueden seguir haciendo lo que quieren en forma arbitraria y subestimando nuestra inteligencia y nuestra capacidad de reacción”, afirmó el letrado.

Tras resolución, se “desencadenó”

La abogada Pierina Ozuna, secretaria de la sala civil y comercial de la Corte, explicó que la apelación de Bóbeda no se resolvió aún debido a que su contraparte presentó una acción de inconstitucionalidad. La profesional precisó que el criterio de la referida sala en todos los casos es que cuando esto ocurre, la sala civil espera la decisión de la constitucional antes de pronunciarse.

Tras la medida de fuerza del abogado, la sala civil dio a conocer la resolución por la cual resolvió diferir el estudio de su recurso a las resultas de la decisión de la sala constitucional. Tras ser notificado de esta resolución, Bóbeda dejó sin efecto la medida de fuerza y se retiró del palacio.

“No es lo que esperaba pero lo menos resolvieron y no me dejaron esperando hasta el año que viene. Ahora tengo que ir a ver en la sala constitucional, donde recusé a los ministros Diesel y Fretes y espero que se aparten para poder integrar la sala y resolver de una vez”, explicó Bóbeda.

El profesional dijo que no confía en los ministros citados porque dieron trámite a una acción presentada dos meses después de vencido el plazo que tenía su contraparte para hacerlo y si bien a lo mejor más adelante rechazan, mientras tanto lo tienen atado al caso por meses.